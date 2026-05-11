Українцям 50+ пропонують нові можливості працевлаштування Вчора 12:02

В Україні запускають проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». Проєкт створює місток між людьми 50+ і роботодавцями, яким сьогодні потрібні відповідальні працівники, готові включатися в роботу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Проєкт має допомогти подолати дефіцит кадрів

Ініціатори програми зазначають, що запуск проєкту має стати відповіддю на дефіцит кадрів на українському ринку праці.

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу. Водночас значна кількість людей старшого віку мають професійний досвід, однак стикаються з труднощами під час повернення до роботи через необхідність оновлення навичок і вікові упередження.

У межах Національної стратегії безбар’єрності люди старшого віку визначені однією з пріоритетних груп для розширення можливостей працевлаштування та продовження економічної активності.

Проєкт пропонує гнучкий і безпечний шлях входу на ринок праці для людей 50+, а роботодавцям — зручну модель залучення досвідчених працівників. Він поєднує елементи навчання для дорослих людей, підготовку до співбесіди, прямий контакт роботодавця та пошукача і коротке стажування, після якого обидві сторони ухвалюють рішення про працевлаштування.

У центрі проєкту — не вік людини, а поєднання її досвіду, мотивації та готовності навчатися з реальними потребами роботодавця, що разом створює нову цінність для ринку праці.

Як працюватиме програма

Проєкт передбачає поєднання навчання, взаємодії з роботодавцями та короткострокового стажування.

Програма складається з трьох основних етапів:

навчання для людей віком 50+, яке передбачає оновлення резюме, підготовку до співбесід та ознайомлення із сучасними вимогами ринку праці;

зустрічі з роботодавцями та обговорення можливих форматів співпраці;

стажування або можливе працевлаштування тривалістю до 10 днів.

Під час стажування кандидати зможуть ознайомитися з робочими процесами, а компанії — оцінити професійний досвід, мотивацію та відповідність претендента посаді.

Подати заявку на участь у проєкті та ознайомитись з деталями можна за посиланням

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що український ринок праці поступово шукає баланс між економічною доцільністю та можливими обмеженнями працівників віком 50+. Роботодавці загалом готові розширювати пропозиції для цієї категорії, однак із певними застереженнями.

За результатами дослідження, для більшості роботодавців працівники, старші за 50 років, асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку — з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення.

