Які навички заважають працевлаштуватися після 50 років — опитування роботодавців

Для більшості роботодавців працівники, старші за 50 років, асоціюються з досвідом, відповідальністю та стабільністю

Український ринок праці поступово шукає баланс між економічною доцільністю та можливими обмеженнями працівників віком 50+. Роботодавці загалом готові розширювати пропозиції для цієї категорії, однак із певними застереженнями.

Про це під час презентації дослідження «Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці — і що з цим робити» розповіла провідна дослідниця Українського центру соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи НАНУ Марія Кримова, передає Укрінформ.

Сильні сторони працівників старшого віку

За результатами дослідження, для більшості роботодавців працівники, старші за 50 років, асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку — з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік.

«Серед позитивних рис вони (роботодавці. — Ред.) насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов’язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах. Також часто згадується дисциплінованість працівників старшого віку і здатність працювати без контролю. Тобто для бізнесу такий працівник — стабільний, передбачуваний і надійний ресурс», — зазначила Кримова.

Втім, за висновками дослідників, ці сильні сторони у певних умовах можуть інтерпретуватися роботодавцями і як обмеження.

Слабкі сторони таких працівників

Так, надійність і відповідальність у динамічному середовищі сприймається як менша гнучкість, а стабільність і лояльність — як менша мобільність. Досвід і знання процесів, якими дуже часто позитивно характеризуються працівники 50+, часто інтерпретуються як орієнтація на усталені практики.

Також роботодавців бентежить здатність працівників «срібного» віку до навчання — лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35 — 40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців.

Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+.

«Наступний бар’єр пов’язаний із продуктивністю. Йдеться про здатність працювати в інтенсивному режимі. Лише 3% роботодавців оцінюють здатність працівників зрілого віку підтримувати високий темп роботи. При цьому для молодших спеціалістів ця цифра становить 52%», — наголосила дослідниця.

Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією.

«І хоч близько 65% опитаних роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, на жаль, ідеться про низьку якість робочих місць. Старші працівники частіше працюють на місцях, які мають менший рівень оплати праці, більш важкі умови праці, на які не погоджуються молодші. Тобто фактично доступ до ринку праці начебто зберігається для старших осіб, але він дуже звужений і сегментований», — повідомила Кримова.

Державна політика та нові ініціативи

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак підкреслила, що уряд тримає у фокусі питання залучення на ринок праці людей старшого віку і розглядає як системне завдання.

За словами заступниці міністра, зусилля Мінекономіки зосереджені, серед іншого, на розвитку навичок вікових кандидатів, які не відповідають сучасним викликам ринку.

«Ми як держава маємо допомогти таким людям подолати цей бар’єр. Я хочу анонсувати новий проєкт, який ми готуємо до запуску — „Досвід має значення“. Він буде спрямований саме на те, щоб допомагати людям віком 50+ підтягувати свої Soft skills, щоб стати більш конкурентними на ринку праці», — підкреслила Марчак.

Окрім того, за її словами, є потреба в адаптації законодавства саме під особливості роботи з працівниками старшого віку, які часто виконують доглядові функції за ще більш старшими членами сімей.

«Ми звикли говорити про те, що у нас є мами, які доглядають за дітьми, і цей факт роботодавець має враховувати. Але у нас є багато жінок 50 чи 55 років, які часто вже доглядають або за своїми старенькими батьками, або за батьками свого чоловіка. І нам потрібно говорити про створення законодавчих і практичних підстав для полегшення умов праці для цієї категорії співробітників, які несуть додаткові соціальні зобов’язання», — додала заступниця міністра.

