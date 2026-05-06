Дзвінки за кордон: «Київстар» змінює умови деяких тарифів Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про зміни в тарифах, які стосуються міжнародних дзвінків. Оновлення набудуть чинності з 12 травня 2026 року та зачеплять частину абонентів передплати і пакетів «Все разом».

Більше країн для дзвінків без доплат

Згідно з оновленнями, у тарифах, де передбачені хвилини для міжнародних дзвінків, розширюється перелік доступних напрямків — із 12 травня їх буде 19. До списку входять, зокрема, Польща, Німеччина, США, Італія, Франція, Канада та інші країни Європи й світу.

Оновлення також торкнуться тарифів «Київстар Комфорт» та «Київстар Комфорт 2018» — раніше їхні хвилини діяли лише в межах України.

Водночас у частині тарифів припиняється дія пільгових умов для дзвінків до Узбекистану, Ізраїлю та Китаю — надалі вони тарифікуватимуться за стандартними умовами міжнародного зв’язку.

«Якщо ви підключили Світ чекає, що дублює нові можливості тарифу, опція автоматично відключиться. Тепер ви зможете використовувати тарифні хвилини та телефонувати до країн, для яких раніше використовували Світ чекає. Для інших абонентів вона і далі працюватиме у звичному режимі», — йдеться у повідомленні оператора.

Зміни у «Суперсилах» і хвилинах

Оператор переглядає наповнення додаткових пакетів хвилин. Зокрема, опція «Суперсила 100 хвилин на інші мережі та за кордон» буде закрита, а натомість абонентам автоматично підключать «Суперсилу 300 хвилин на інші мережі та за кордон « із кращим наповненням. Обсяг хвилин збільшиться втричі та діятиме для дзвінків уже до 19 країн.

Для абонентів, у яких тариф містить міжнародні напрямки та користувачів «Суперсили 100 хвилин на інші мережі по Україні» та «300 хвилин по Україні», ці Суперсили замінить «Суперсила 300 хвилин на інші мережі та за кордон».

Оновлені умови почнуть діяти з моменту наступної оплати тарифу після 12 травня. Абонентів, яких стосуються зміни, оператор повідомить додатково.

Що залишиться без змін

Вартість тарифів, умови дзвінків у межах України та інші базові параметри обслуговування залишаються без змін. Зміни стосуються лише напрямків міжнародних дзвінків і обсягу хвилин.

Раніше ми повідомляли , що Антимонопольний комітет України надав суворі рекомендації найбільшим мобільним операторам — «Vodafone Україна», lifecell та «Київстар». Йдеться про вимогу припинити поширення неточної інформації про «безлімітний інтернет», який насправді не є фактично безлімітним.

