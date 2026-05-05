Шлюб з іноземцем: як не втратити майно в Україні Сьогодні 20:20 — Нерухомість

Шлюб з іноземцем: як не втратити майно в Україні

Багато хто впевнений, що шлюб, укладений за кордоном без додаткового оформлення в Україні, не впливає на право власності.

Але такі союзи визнають, а майно, придбане під час шлюбу, зокрема нерухомість, належить обом партнерам на праві спільної сумісної власності, пише novynylive.

Право на частку виникає незалежно від того, на кого оформлена квартира чи будинок. Навіть якщо житло оплатив один із партнерів, інший зберігає право претендувати на свою частину. Під час розлучення майно ділять порівну або визначають частки через суд, якщо сторони не дійшли згоди.

Читайте також Як купити житло для друзів чи родичів: нюанси від адвоката

Як убезпечити квартиру від поділу

Найбільше питань виникає тоді, коли нерухомість ще не оформлена у власність і придбана на етапі будівництва. У такому разі людина має майнові права, а не повноцінне право власності, що відкриває більше можливостей для захисту активу.

Часто оформлюють документи на третю особу, наприклад на родича, з подальшим оформленням дарування. Такий підхід дозволяє формально вивести житло зі спільної власності. Водночас без підтверджень, що кошти накопичили до шлюбу, довести особистий характер інвестиції складно, і це може стати ключовим питанням у спорі.

Які ризики

Спроба приховати нерухомість від іноземного партнера не гарантує безпеки й часто створює додаткові проблеми. В Україні немає автоматичного повідомлення подружжя про купівлю житла, однак під час розлучення інформацію легко перевіряють через відкриті реєстри.

Читайте також Яка вартість переоформлення квартири у 2026 році: хто має платити

«Якщо розлучення буде в Україні, чоловік або його адвокати можуть подати запити до Реєстру речових прав на нерухоме майно», — пояснює юрист Владислав Дерій.

Після цього доведеться доводити в суді, що квартиру придбали за особисті кошти, а не за спільні. Якщо доказів бракуватиме, житло включать до спільної власності й поділять між сторонами.

Шлюбний договір

Шлюбний договір дає змогу заздалегідь визначити статус майна як особистого й уникнути суперечок у майбутньому.

«Можна укласти шлюбний договір у будь-який момент під час шлюбу. Ви прописуєте в договорі, що майно, зареєстроване на одного з подружжя, є його особистою власністю», — розповідає Дерій.

Читайте також Як не втратити гроші під час купівлі нерухомості: гайд для покупця

Однак для цього потрібна згода партнера та належне оформлення іноземного шлюбу. Крім того, сама ініціатива укласти договір може привернути увагу до активів, тому перед таким кроком варто зважити всі наслідки й підготуватися до можливих запитань.

Строк поділу майна

Навіть якщо вдалося приховати наявність квартири при розлученні, це не означає, що другий партнер втрачає право на частку. Існує трирічний строк, що починається з моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права на майно.

У таких випадках навіть через кілька років після розлучення зберігається можливість звернутися до суду, якщо порушення відбулося пізніше, та отримати свою частку майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.