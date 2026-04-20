Яка вартість переоформлення квартири у 2026 році: хто має платити

Розмір податків під час продажу квартири залежить від кількох чинників: статусу продавця, терміну володіння нерухомістю та кількості угод протягом року. Ці умови безпосередньо впливають на ставку ПДФО.

Про всі нюанси розповіла експертка з нерухомості Міла Глушак.

Щоб уникнути незрозумілих ситуацій, переплат та інших проблем зі сплатою обов’язкових податків і зборів під час переоформлення квартири, варто звернутися до досвідченого ріелтора.

У багатьох випадках продавець і покупець домовляються розділити витрати строго навпіл. Усе це вирішується на етапі переговорів, ще до підписання договору купівлі-продажу.

Умови, коли ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) не сплачується:

це перший продаж житлової нерухомості у звітному році;

квартира перебуває у власності понад 3 роки;

житло отримано у спадок.

ПДФО у розмірі 5% від суми угоди застосовується, якщо:

продавець є резидентом України;

це другий продаж нерухомості за рік;

або об’єкт перебував у власності менше 3 років.

ПДФО у розмірі 18% діє у випадках:

продавець має статус нерезидента;

продається третій та кожен наступний об’єкт протягом року.

Також продавець зобов’язаний сплатити військовий збір, який становить 5% від суми угоди.

Крім податку на дохід та військового збору, під час підписання договору купівлі-продажу сплачуються: Держмито — 1% від вартості нерухомості. Зазвичай сторони домовляються, хто її оплачує. Для окремих пільгових категорій передбачене звільнення.

Збір до Пенсійного фонду — 1%. Його платить покупець. При купівлі першого житла збір не стягується, проте пільгу необхідно підтвердити документально.

Крім податків та обов’язкових платежів, до бюджету угоди варто закласти супутні витрати: послуги нотаріуса, оцінку нерухомості та реєстраційні дії. У разі придбання житла в новобудові частину цих процедур інколи бере на себе забудовник, зазвичай, за окрему плату.

Послуги оцінювача

Водночас крім прибуткового податку, військового збору та платежу до Пенсійного фонду, є й такі супутні витрати, як послуги оцінювача. Не можна проґавити цей етап, оскільки висновок про оцінку нерухомого майна входить в обов’язковий пакет документів, які надає продавець. Відповідно він і оплачує витрати на оцінку квартири.

Де заощадити

З 2021 року довідку про вартість житла можна отримати онлайн безкоштовно. Для цього потрібно пройти реєстрацію в єдиній базі звітів ФДМ і заповнити форму з даними про квартиру, що продається. Сервіс проведе оцінку об’єкта нерухомості та згенерує довідку.

Читайте також Ціни на будинки під Києвом відрізняються майже у 8 разів

Не завжди сервіс вказує ту вартість квартири, яка влаштовує продавця. Якщо власник не згоден з розрахованою онлайн ціною помешкання, він може особисто звернутися до професійного оцінювача. Його послуги коштують відносно недорого й залежать від мети оцінки. Якщо оцінка житла проводиться для продажу, витрати становитимуть від 1 000 грн.

Скільки коштує переоформлення квартири

Оформлення договору купівлі-продажу нерухомості відбувається у нотаріуса: він вносить угоду до реєстру прав на нерухоме майно. Відповідно під час переоформлення квартири доведеться оплатити і послуги нотаріуса.

Щоб зменшити цю статтю витрат, можна звернутися до державного нотаріуса. Але важливо бути готовим до того, що оформлення угоди займе істотно більше часу, ніж при зверненні до приватного нотаріуса.

Приватні нотаріуси встановлюють вартість роботи самостійно, тому ціни в них не тільки вищі, ніж у державних фахівців, а ще й різняться залежно від конкретного експерта. Витрати на приватного нотаріуса залежать ще й від міста оформлення: у Києві послуги фахівця стартують із 10 000 гривень.

Перед підписанням документа варто вивчити ціну питання в різних місцях або запитати у знайомих, які вже зверталися до нотаріуса.

Оплата послуг нотаріуса найчастіше ділиться навпіл між продавцем і покупцем. Якщо сторони не домовилися про рівний поділ цієї статті витрат, то сума може позначитися на вартості об’єкта. Усе відбувається за домовленістю.

Хто має платити за переоформлення

Як пише експертка, законодавчо не врегульовано питання, хто має сплачувати держмито і внесок до Пенсійного фонду — покупець чи продавець. Найчастіше про оплату витрат на переоформлення квартири сторони домовляються в індивідуальному порядку.

Зазвичай держмито сплачує покупець, тоді як витрати на сплату збору до Пенсійного фонду та послуг нотаріуса лягають на плечі продавця. Але буває й так, що всі витрати з переоформлення об’єкта нерухомості несе тільки покупець у повному обсязі. У цьому випадку вартість квартири може бути зменшена.

