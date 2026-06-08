Де в Україні найдешевші та найдорожчі однокімнатні квартири у 2026 році
У травні 2026 року на вторинному ринку житла у більшості регіонів ціни продовжили зростати, тоді як попит загалом знижувався.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.
Пропозиція житла
Протягом травня кількість оголошень на вторинному ринку здебільшого зростала у західних та північних областях, у східних та центральних — в основному падала.
Найпомітніше збільшення пропозиції у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).
Ціни
Ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня.
Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).
Найдорожчі регіони:
- м. Київ: $89 000 — ціна залишається найвищою в країні та не змінилася за місяць (0%);
- Закарпатська область: $75 800 — зафіксовано зростання на +4%;
- Львівська область: $75 000 — ціна зросла на +1%;
- Івано-Франківська область: $72 000 — вартість збільшилася на +3%;
- Рівненська область: $65 000 — зростання на +8%.
Найдешевші регіони:
- Херсонська область: $15 500;
- Запорізька область: $17 000;
- Миколаївська область: $20 000;
- Кіровоградська область: $23 500;
- Сумська область: $24 000.
Ціни в решті областей:
- Чернівецька: $57 000;
- Волинська: $57 000;
- Вінницька: $56 000;
- Тернопільська: $52 500;
- Одеська: $50 000;
- Київська: $49 000;
- Житомирська: $48 000;
- Черкаська: $46 000;
- Хмельницька: $42 000;
- Дніпропетровська: $37 000;
- Полтавська: $36 000;
- Чернігівська: $34 000;
- Харківська: $25 000.
Скільки коштує житло в районах Києва
Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.
Попит
Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.
Значне зменшення інтересу — у Херсонській (-18%), Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях.
Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Закарпатській (+15%) та Рівненській (+9%) областях.
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