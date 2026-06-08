0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні найдешевші та найдорожчі однокімнатні квартири у 2026 році

Нерухомість
134
Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.
Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.
У травні 2026 року на вторинному ринку житла у більшості регіонів ціни продовжили зростати, тоді як попит загалом знижувався.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.

Пропозиція житла

Протягом травня кількість оголошень на вторинному ринку здебільшого зростала у західних та північних областях, у східних та центральних — в основному падала.
Найпомітніше збільшення пропозиції у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

Ціни

Ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня.
Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).
Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026. Інфографіка: Dim. ria
Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026. Інфографіка: Dim. ria
Найдорожчі регіони:
  • м. Київ: $89 000 — ціна залишається найвищою в країні та не змінилася за місяць (0%);
  • Закарпатська область: $75 800 — зафіксовано зростання на +4%;
  • Львівська область: $75 000 — ціна зросла на +1%;
  • Івано-Франківська область: $72 000 — вартість збільшилася на +3%;
  • Рівненська область: $65 000 — зростання на +8%.
Найдешевші регіони:
  • Херсонська область: $15 500;
  • Запорізька область: $17 000;
  • Миколаївська область: $20 000;
  • Кіровоградська область: $23 500;
  • Сумська область: $24 000.
Ціни в решті областей:
  • Чернівецька: $57 000;
  • Волинська: $57 000;
  • Вінницька: $56 000;
  • Тернопільська: $52 500;
  • Одеська: $50 000;
  • Київська: $49 000;
  • Житомирська: $48 000;
  • Черкаська: $46 000;
  • Хмельницька: $42 000;
  • Дніпропетровська: $37 000;
  • Полтавська: $36 000;
  • Чернігівська: $34 000;
  • Харківська: $25 000.
Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025. Інфографіка: Dim. ria
Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025. Інфографіка: Dim. ria

Скільки коштує житло в районах Києва

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.
Ціни в Києві. Інфографіка: Dim. ria
Ціни в Києві. Інфографіка: Dim. ria

Попит

Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.
Значне зменшення інтересу — у Херсонській (-18%), Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях.
Попит на вторинне житло. Інфографіка: Dim. ria
Попит на вторинне житло. Інфографіка: Dim. ria
Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Закарпатській (+15%) та Рівненській (+9%) областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираЦіни на квартириКупівля квартириВторинний ринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems