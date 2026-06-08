Де в Україні найдешевші та найдорожчі однокімнатні квартири у 2026 році Сьогодні 10:02 — Нерухомість

Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.

У травні 2026 року на вторинному ринку житла у більшості регіонів ціни продовжили зростати, тоді як попит загалом знижувався.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

Пропозиція житла

Протягом травня кількість оголошень на вторинному ринку здебільшого зростала у західних та північних областях, у східних та центральних — в основному падала.

Найпомітніше збільшення пропозиції у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

Ціни

Ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня.

Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).

Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026. Інфографіка: Dim. ria

Найдорожчі регіони:

м. Київ: $89 000 — ціна залишається найвищою в країні та не змінилася за місяць (0%);

Закарпатська область: $75 800 — зафіксовано зростання на +4%;

Львівська область: $75 000 — ціна зросла на +1%;

Івано-Франківська область: $72 000 — вартість збільшилася на +3%;

Рівненська область: $65 000 — зростання на +8%.

Найдешевші регіони:

Херсонська область: $15 500;

Запорізька область: $17 000;

Миколаївська область: $20 000;

Кіровоградська область: $23 500;

Сумська область: $24 000.

Ціни в решті областей:

Чернівецька: $57 000;

Волинська: $57 000;

Вінницька: $56 000;

Тернопільська: $52 500;

Одеська: $50 000;

Київська: $49 000;

Житомирська: $48 000;

Черкаська: $46 000;

Хмельницька: $42 000;

Дніпропетровська: $37 000;

Полтавська: $36 000;

Чернігівська: $34 000;

Харківська: $25 000.

Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025. Інфографіка: Dim. ria

Скільки коштує житло в районах Києва

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Ціни в Києві. Інфографіка: Dim. ria

Попит

Впродовж травня попит на вторинне житло продовжив падати.

Значне зменшення інтересу — у Херсонській (-18%), Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях.

Попит на вторинне житло. Інфографіка: Dim. ria

Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Закарпатській (+15%) та Рівненській (+9%) областях.

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