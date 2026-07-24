У Саудівській Аравії будують перший у світі хмарочос заввишки понад кілометр Сьогодні 18:00 — Світ

У Саудівській Аравії будують перший у світі хмарочос заввишки понад кілометр

У саудівському місті Джидда продовжується будівництво Jeddah Tower — хмарочоса, який після завершення має стати найвищою будівлею світу та першою спорудою, висота якої перевищить один кілометр.

Наразі будівельники досягли рівня 106-го поверху із запланованих 160. Висота хмарочоса становить близько 426 метрів, а за нинішніх темпів робіт у найближчі місяці він може подолати позначку у пів кілометра.

Сьогодні найвищою будівлею світу залишається Бурдж-Халіфа у Дубаї, висота якої становить 828 метрів. Jeddah Tower має перевершити її більш ніж на 170 метрів, хоча остаточну висоту споруди розробники офіційно не розкривають.

Хмарочос задуманий як «вертикальне місто», у якому розмістять житлові квартири, офіси, готельні та комерційні приміщення, а також об’єкти сфери послуг. Загальна корисна площа будівлі становитиме близько 530 тис. кв. м. Для пересування між поверхами передбачено 59 ліфтів. Проєкт також включає сучасні системи кондиціонування, енергоефективні фасади та інші технологічні рішення, адаптовані до спекотного клімату Саудівської Аравії.

Ще одним рекордом Jeddah Tower має стати найвище розташований оглядовий майданчик у світі. Його планують облаштувати на висоті понад 640 метрів, звідки відкриватиметься панорама Джидди та Червоного моря.

Проєкт хмарочоса розробило архітектурне бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Один із його засновників Адріан Сміт також був головним архітектором Бурдж-Халіфи.

Будівництво Jeddah Tower розпочалося ще у 2013 році, однак у наступні роки роботи неодноразово зупинялися через фінансові та організаційні проблеми. Це породило сумніви щодо того, чи буде проєкт узагалі завершено. Повноцінне зведення хмарочоса відновилося у 2025 році. Відтоді будівництво просувається без тривалих перерв: кілька місяців тому проєкт досяг позначки у 100 поверхів, а нині вже перевищив рівень 106-го поверху.

Співавтор проєкту Гордон Гілл вважає, що Jeddah Tower демонструє майбутнє вертикальної забудови, коли міська інфраструктура розвиватиметься не лише на рівні вулиць, а й на значній висоті. На його думку, поширення дронів і повітряних таксі з часом може перетворити надвисокі будівлі на вузли міського авіаційного транспорту.

Jeddah Tower є одним із ключових проєктів програми Saudi Vision 2030, спрямованої на диверсифікацію економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів. Влада розраховує, що хмарочос стане новою туристичною пам’яткою, стимулюватиме ділову активність у Джидді та посилить міжнародний імідж країни.

Завершити будівництво Jeddah Tower планують у 2028 році.

borgexpert За матеріалами:

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