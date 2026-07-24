0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Саудівській Аравії будують перший у світі хмарочос заввишки понад кілометр

Світ
84
У Саудівській Аравії будують перший у світі хмарочос заввишки понад кілометр
У Саудівській Аравії будують перший у світі хмарочос заввишки понад кілометр
У саудівському місті Джидда продовжується будівництво Jeddah Tower — хмарочоса, який після завершення має стати найвищою будівлею світу та першою спорудою, висота якої перевищить один кілометр.
Наразі будівельники досягли рівня 106-го поверху із запланованих 160. Висота хмарочоса становить близько 426 метрів, а за нинішніх темпів робіт у найближчі місяці він може подолати позначку у пів кілометра.
Сьогодні найвищою будівлею світу залишається Бурдж-Халіфа у Дубаї, висота якої становить 828 метрів. Jeddah Tower має перевершити її більш ніж на 170 метрів, хоча остаточну висоту споруди розробники офіційно не розкривають.
Хмарочос задуманий як «вертикальне місто», у якому розмістять житлові квартири, офіси, готельні та комерційні приміщення, а також об’єкти сфери послуг. Загальна корисна площа будівлі становитиме близько 530 тис. кв. м. Для пересування між поверхами передбачено 59 ліфтів. Проєкт також включає сучасні системи кондиціонування, енергоефективні фасади та інші технологічні рішення, адаптовані до спекотного клімату Саудівської Аравії.
Ще одним рекордом Jeddah Tower має стати найвище розташований оглядовий майданчик у світі. Його планують облаштувати на висоті понад 640 метрів, звідки відкриватиметься панорама Джидди та Червоного моря.
Проєкт хмарочоса розробило архітектурне бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Один із його засновників Адріан Сміт також був головним архітектором Бурдж-Халіфи.
Будівництво Jeddah Tower розпочалося ще у 2013 році, однак у наступні роки роботи неодноразово зупинялися через фінансові та організаційні проблеми. Це породило сумніви щодо того, чи буде проєкт узагалі завершено. Повноцінне зведення хмарочоса відновилося у 2025 році. Відтоді будівництво просувається без тривалих перерв: кілька місяців тому проєкт досяг позначки у 100 поверхів, а нині вже перевищив рівень 106-го поверху.
Співавтор проєкту Гордон Гілл вважає, що Jeddah Tower демонструє майбутнє вертикальної забудови, коли міська інфраструктура розвиватиметься не лише на рівні вулиць, а й на значній висоті. На його думку, поширення дронів і повітряних таксі з часом може перетворити надвисокі будівлі на вузли міського авіаційного транспорту.
Jeddah Tower є одним із ключових проєктів програми Saudi Vision 2030, спрямованої на диверсифікацію економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів. Влада розраховує, що хмарочос стане новою туристичною пам’яткою, стимулюватиме ділову активність у Джидді та посилить міжнародний імідж країни.
Завершити будівництво Jeddah Tower планують у 2028 році.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems