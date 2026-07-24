Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС досяг рекордного показника Сьогодні 09:33 — Світ

Найбільше зростання зафіксували серед іммігрантів з-поза ЄС

У 2025 році рівень зайнятості іммігрантів у країнах Європейського Союзу зріс до рекордних 68,2%.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження Rockwool Foundation Berlin.

Рівень зайнятості іммігрантів продовжує зростати

За даними дослідження, у 2025 році рівень зайнятості серед іммігрантів зріс до 68,2% порівняно з 67,8% роком раніше.

Заступник директора CReAM Томмазо Фраттіні зазначив, що рівень зайнятості іммігрантів зростає вже багато років і поступово наближається до показників серед корінного населення.

Найбільше зростання зафіксували серед іммігрантів з-поза ЄС

Найсуттєвіше покращення спостерігалося серед іммігрантів із країн, що не входять до Європейського Союзу. Їхній рівень зайнятості зріс із 59,4% у 2017 році до 66% у 2025 році, або на 6,6 відсоткового пункту.

Серед іммігрантів із країн ЄС цей показник також зріс із 71,1% до 74,8%.

Водночас рівень зайнятості серед людей, які працюють у країні свого народження, за цей період підвищився з 67,2% до 71,6%.

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Дослідження показало, що ситуація суттєво відрізняється залежно від країни.

Найвищий рівень зайнятості серед іммігрантів із країн поза ЄС зафіксовано на Мальті, у Чехії та Ірландії. Натомість значно нижчі показники спостерігаються у Бельгії та Фінляндії.

У Німеччині рівень зайнятості серед іммігрантів становить 66,1%, тоді як серед населення, народженого в країні, — 79,6%.

Основні виклики

Автори дослідження зазначають, що найбільші розриви зберігаються серед жінок, які прибули з країн поза ЄС, а також серед високоосвічених мігрантів. Нині головним викликом є не лише забезпечення працевлаштування іммігрантів, а й повноцінне використання їхніх професійних навичок.

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