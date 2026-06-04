З яких країн приїжджає найбільше мігрантів (інфографіка)

Проте більше половини — майже 168 мільйонів — є саме трудовими мігрантами, які забезпечують рух робочої сили на світовому ринку праці.
З яких країн приїжджає найбільше мігрантів
Найбільше мігрантів у світі забезпечують Індія та Китай, чиє сумарне населення становить близько трьох мільярдів людей.
У 2024 році за кордоном працювало 18,5 мільйона вихідців з Індії, з яких понад 3 мільйони обрали Об’єднані Арабські Емірати. Натомість найпопулярнішим пунктом призначення громадян Китаю стали США: з 11,7 мільйона китайських мігрантів два з половиною мільйони обрали Штати.
США також обирає переважна більшість народжених у сусідній Мексиці мігрантів: з 11,6 мільйона мексиканських мігрантів лише 300 тисяч вирушили в інші країни. Іншою чисельною групою мігрантів за походженням є філіппінці: 2,3 мільйона із 7 мільйонів усіх філіппінських мігрантів проживають у США.
За даними Міжнародної організації з міграції, російське походження мають 9,1 мільйона мігрантів, 3,4 мільйона з яких мешкають в Україні. Така велика кількість пояснюється методологією МОМ: люди, які за часів СРСР народилися в одних радянських республіках, а згодом жили в інших, після розпаду СРСР вважаються мігрантами.