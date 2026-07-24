Банкомат або термінал самообслуговування «з'їв» ваші гроші: що робити
Чому банкомат чи термінал може «з'їсти» гроші
- Технічна несправність. Купюра може застрягти всередині купюроприймача, механізм може зупинитись під час перерахунку або відбудеться програмний збій;
- Перебої з електроживленням чи зв’язком. Якщо під час операції пропадає електрика чи зв’язок терміналу з процесинговим центром банку, операція може перерватися;
- Пошкоджені чи нестандартні купюри. Сильно пом’яті, вологі, надірвані або склеєні банкноти іноді не проходять коректної обробки;
- Переповнена касета для прийому готівки. Рідкісна, але можлива ситуація, особливо в терміналах з великим навантаженням;
- Помилка програмного забезпечення. Іноді операція зависає вже після прийому грошей, але до завершення запису у банківській системі.
Що пишуть клієнти українських банків
- Клієнт банку розповів, що термінал прийняв 35 тис. грн, перерахував гроші, після чого видав повідомлення про помилку та повернув картку. Кошти на рахунок не надійшли. Навіть через тиждень після обігу гроші ще чекали на перевірку через інкасацію.
- Термінал прийняв 16 500 грн і показав нульову суму. Ще один користувач вніс гроші для поповнення картки. Після закриття купюроприймача термінал деякий час обробляв операцію, потім роздрукував чек, де сума операції дорівнювала нулю. Після реєстрації звернення банк пізніше визнав проблему та повернув гроші.
- Не зарахувалися останні 200 гривень. Клієнтка повідомила, що термінал прийняв дві купюри по 500 грн., а потім перестав працювати, не зарахувавши ще 200 грн. Спочатку банк повідомив, що збою не виявлено, проте через деякий час гроші все ж таки були повернуті.
- Вимкнення світла під час поповнення. В обговоренні на форумі користувач розповів, що термінал вимкнувся через вимкнення електроенергії. Після звернення через банк-емітент картки сума, якої бракує, була компенсована.
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Що робити одразу після збою
- Не відходьте кілька хвилин від пристрою. Іноді операція завершується із затримкою.
- Збережіть чек. Якщо ж чек не роздрукувався, сфотографуйте екран з повідомленням про помилку.
- Запишіть номер банкомату або терміналу, а також адресу, за якою він знаходиться. Зазвичай, номер вказаний на корпусі пристрою.
- Зафіксуйте час операції та суму. Ці дані знадобляться банку у процесі аналізу позаштатної ситуації.
- Відразу зателефонуйте до служби підтримки. Краще зробити це, перебуваючи просто біля банкомату.
- Подайте офіційну заявку на розшук коштів. Практично всі українські банки реєструють подібні звернення та надають їм номер.
Що робити, якщо банкомат належить іншому банку
Чому гроші зазвичай повертають не одразу
- журнал операцій банкомату;
- електронні логи;
- фактичну кількість грошей всередині пристрою;
- записи процесингового центру.
Коли банк може відмовити
- журнали операцій показують успішне завершення операції;
- інкасація не виявила надлишків;
- клієнт звернувся надто пізно (тобто у проміжку часу між подією та зверненням вже відбулася інкасація апарата);
- неможливо встановити точне місце та час проведення операції.
Як знизити ризик подібних ситуацій
- не користуватись терміналами, які вже виглядають несправними;
- не вносити дуже великі суми однією пачкою — краще поділити їх на кілька операцій;
- не використовувати сильно зім’яті або пошкоджені банкноти;
- наскільки можна користуватися терміналами всередині банківських відділень, де співробітники зможуть відразу зафіксувати проблему;
- обов’язково зберігати чек до моменту зарахування грошей;
- під час внесення великих сум робити фотографію екрана після підтвердження операції.
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