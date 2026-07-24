Банкомат або термінал самообслуговування «з'їв» ваші гроші: що робити Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Банкомат забрав ваші гроші - що робити

Поклали гроші в банкомат або термінал самообслуговування, але вони так і не з’явилися на рахунку? Чи банкомат списав кошти з картки, але готівку не видав? Такі ситуації трапляються значно частіше, ніж багато хто думає. На форумах українських банків можна знайти десятки подібних історій: іноді гроші повертаються через кілька годин, іноді через кілька тижнів, а в окремих випадках клієнтам доводиться повторно доводити свою правоту.

Розбираємось, чому це відбувається, як діяти в такій ситуації та що можна зробити заздалегідь, щоб звести ризик до мінімуму.

Чому банкомат чи термінал може «з'їсти» гроші

Хоча сучасні банкомати та термінали оснащені кількома датчиками контролю купюр, вони залишаються складними механічними пристроями. Найбільш поширені причини збоїв:

Технічна несправність. Купюра може застрягти всередині купюроприймача, механізм може зупинитись під час перерахунку або відбудеться програмний збій; Перебої з електроживленням чи зв’язком. Якщо під час операції пропадає електрика чи зв’язок терміналу з процесинговим центром банку, операція може перерватися; Пошкоджені чи нестандартні купюри. Сильно пом’яті, вологі, надірвані або склеєні банкноти іноді не проходять коректної обробки; Переповнена касета для прийому готівки. Рідкісна, але можлива ситуація, особливо в терміналах з великим навантаженням; Помилка програмного забезпечення. Іноді операція зависає вже після прийому грошей, але до завершення запису у банківській системі.

Чому банкомат чи термінал може забрати ваші кошти?

Що пишуть клієнти українських банків

Такі випадки регулярно обговорюються на профільних інтернет-форумах. Ось реальні випадки з життя:

Клієнт банку розповів, що термінал прийняв 35 тис. грн, перерахував гроші, після чого видав повідомлення про помилку та повернув картку. Кошти на рахунок не надійшли. Навіть через тиждень після обігу гроші ще чекали на перевірку через інкасацію. Термінал прийняв 16 500 грн і показав нульову суму. Ще один користувач вніс гроші для поповнення картки. Після закриття купюроприймача термінал деякий час обробляв операцію, потім роздрукував чек, де сума операції дорівнювала нулю. Після реєстрації звернення банк пізніше визнав проблему та повернув гроші. Не зарахувалися останні 200 гривень. Клієнтка повідомила, що термінал прийняв дві купюри по 500 грн., а потім перестав працювати, не зарахувавши ще 200 грн. Спочатку банк повідомив, що збою не виявлено, проте через деякий час гроші все ж таки були повернуті. Вимкнення світла під час поповнення. В обговоренні на форумі користувач розповів, що термінал вимкнувся через вимкнення електроенергії. Після звернення через банк-емітент картки сума, якої бракує, була компенсована.

Такі історії показують, що навіть якщо гроші не надійшли відразу, це зовсім не означає, що вони остаточно втрачені.

Що робити одразу після збою

Найбільша помилка — піти від банкомата, не зафіксувавши події.

Алгоритм дій має бути наступним:

Не відходьте кілька хвилин від пристрою. Іноді операція завершується із затримкою. Збережіть чек. Якщо ж чек не роздрукувався, сфотографуйте екран з повідомленням про помилку. Запишіть номер банкомату або терміналу, а також адресу, за якою він знаходиться. Зазвичай, номер вказаний на корпусі пристрою. Зафіксуйте час операції та суму. Ці дані знадобляться банку у процесі аналізу позаштатної ситуації. Відразу зателефонуйте до служби підтримки. Краще зробити це, перебуваючи просто біля банкомату. Подайте офіційну заявку на розшук коштів. Практично всі українські банки реєструють подібні звернення та надають їм номер.

У разі втрати грошей банкоматом діяти треба миттєво, джерело фото: pexels

Що робити, якщо банкомат належить іншому банку

Така ситуація трапляється нерідко. Наприклад, картка ПУМБ використовується у банкоматі ПриватБанк або навпаки.

У цьому випадку потрібно звертатися передусім до банку, який випустив картку. Саме він ініціює процедуру врегулювання через платіжну систему та власника банкомату.

У деяких випадках розслідування займає до кількох тижнів, оскільки необхідно дочекатися інкасації пристрою та звіряння фактичних залишків готівки. Це особливо актуально, якщо проблема виникла під час зняття готівки, коли гроші було списано з рахунку, але банкомат їх не видав.

Чому гроші зазвичай повертають не одразу

Багато хто дивується, чому банк не може просто відразу повернути гроші. Причина проста: спочатку необхідно переконатися, що у пристрої дійсно утворився надлишок. Зазвичай це відбувається під час чергової інкасації пристрою.

Під час інкасації співробітники порівнюють:

журнал операцій банкомату;

електронні логи;

фактичну кількість грошей всередині пристрою;

записи процесингового центру.

Якщо виявляється зайва сума, що збігається із заявою клієнта, гроші зазвичай повертають.

Гроші з банкомату повертаються не одразу, джерело фото: pexels

Коли банк може відмовити

Відмова можлива, якщо:

журнали операцій показують успішне завершення операції;

інкасація не виявила надлишків;

клієнт звернувся надто пізно (тобто у проміжку часу між подією та зверненням вже відбулася інкасація апарата);

неможливо встановити точне місце та час проведення операції.

Саме тому звертатись бажано відразу ж після виникнення проблеми.

Як знизити ризик подібних ситуацій

Цілком виключити ймовірність збою неможливо, проте ризик можна помітно зменшити.

Фахівці рекомендують:

не користуватись терміналами, які вже виглядають несправними;

не вносити дуже великі суми однією пачкою — краще поділити їх на кілька операцій;

не використовувати сильно зім’яті або пошкоджені банкноти;

наскільки можна користуватися терміналами всередині банківських відділень, де співробітники зможуть відразу зафіксувати проблему;

обов’язково зберігати чек до моменту зарахування грошей;

під час внесення великих сум робити фотографію екрана після підтвердження операції.

Більшість випадків, коли банкомат чи термінал «з'їдає» гроші, закінчуються поверненням коштів. Однак це відбувається лише після перевірки журналів операцій та інкасації пристрою, тому миттєвого рішення чекати не варто.

Головне правило: не панікувати та не відкладати звернення в банк. Чим швидше зареєстрована заява і чим більше у клієнта доказів (чек, фото екрана, номер терміналу, точний час операції), тим вища ймовірність швидкого та успішного повернення грошей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.