Кожен п’ятий українець відповідає на робочі запити навіть під час відпустки Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

41% українців працюють під час відпустки

Продовжують працювати під час відпустки 41% опитаних українців. Водночас 43% респондентів зазначили, що повністю відпочивають і не займаються робочими справами.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber

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Майже кожен п’ятий залишається на зв’язку

За результатами опитування, відповіді на запитання «Чи працюєте ви у відпустці?» розподілилися так:

43% не працюють, оскільки відпустка призначена для відпочинку;

19% залишаються на зв’язку, відповідають на дзвінки та повідомлення, але повільніше;

16% долучаються до роботи лише у виняткових випадках;

14% працюють у звичному режимі, лише з іншого місця;

8% періодично переглядають робочі чати або електронну пошту.

Таким чином, загалом 41% опитаних тією чи іншою мірою працюють під час відпустки.

Як українці відмежовуються від роботи

Серед тих, хто не працює у відпустці, найпоширенішою відповіддю стало свідоме ігнорування робочих завдань без додаткових обмежень.

Відповіді на запитання «Якщо не працюєте, що допомагає не відволікатися на робочі завдання?» розподілилися так:

41% нічого не вимикають, просто не відкривають робочі чати чи пошту;

40% зазначили, що їхня робота не прив’язана до гаджетів;

8% вимикають усі сповіщення;

7% залишають ноутбук або робочий телефон удома;

4% вимикають сповіщення в робочих чатах і пошті та встановлюють статус «У відпустці».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що багато працівників відкладають відпустку, побоюючись, що без них робочі процеси зупиняться або після повернення доведеться розбирати завали із завдань. Насправді все навпаки: якщо заздалегідь підготуватися до відпочинку, можна спокійно перезавантажитися, а після повернення працювати продуктивніше.

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