Кожен п’ятий українець відповідає на робочі запити навіть під час відпустки
Майже кожен п’ятий залишається на зв’язку
- 43% не працюють, оскільки відпустка призначена для відпочинку;
- 19% залишаються на зв’язку, відповідають на дзвінки та повідомлення, але повільніше;
- 16% долучаються до роботи лише у виняткових випадках;
- 14% працюють у звичному режимі, лише з іншого місця;
- 8% періодично переглядають робочі чати або електронну пошту.
Як українці відмежовуються від роботи
- 41% нічого не вимикають, просто не відкривають робочі чати чи пошту;
- 40% зазначили, що їхня робота не прив’язана до гаджетів;
- 8% вимикають усі сповіщення;
- 7% залишають ноутбук або робочий телефон удома;
- 4% вимикають сповіщення в робочих чатах і пошті та встановлюють статус «У відпустці».
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