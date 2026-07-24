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Кожен п’ятий українець відповідає на робочі запити навіть під час відпустки

Особисті фінанси
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41% українців працюють під час відпустки
41% українців працюють під час відпустки
Продовжують працювати під час відпустки 41% опитаних українців. Водночас 43% респондентів зазначили, що повністю відпочивають і не займаються робочими справами.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Майже кожен п’ятий залишається на зв’язку

За результатами опитування, відповіді на запитання «Чи працюєте ви у відпустці?» розподілилися так:
  • 43% не працюють, оскільки відпустка призначена для відпочинку;
  • 19% залишаються на зв’язку, відповідають на дзвінки та повідомлення, але повільніше;
  • 16% долучаються до роботи лише у виняткових випадках;
  • 14% працюють у звичному режимі, лише з іншого місця;
  • 8% періодично переглядають робочі чати або електронну пошту.
Таким чином, загалом 41% опитаних тією чи іншою мірою працюють під час відпустки.
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Як українці відмежовуються від роботи

Серед тих, хто не працює у відпустці, найпоширенішою відповіддю стало свідоме ігнорування робочих завдань без додаткових обмежень.
Відповіді на запитання «Якщо не працюєте, що допомагає не відволікатися на робочі завдання?» розподілилися так:
  • 41% нічого не вимикають, просто не відкривають робочі чати чи пошту;
  • 40% зазначили, що їхня робота не прив’язана до гаджетів;
  • 8% вимикають усі сповіщення;
  • 7% залишають ноутбук або робочий телефон удома;
  • 4% вимикають сповіщення в робочих чатах і пошті та встановлюють статус «У відпустці».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що багато працівників відкладають відпустку, побоюючись, що без них робочі процеси зупиняться або після повернення доведеться розбирати завали із завдань. Насправді все навпаки: якщо заздалегідь підготуватися до відпочинку, можна спокійно перезавантажитися, а після повернення працювати продуктивніше.
За матеріалами:
Finance.ua
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