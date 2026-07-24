Чи має розписка юридичну силу? Як її скласти, щоб повернути гроші? Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Чи має розписка юридичну силу? Як її скласти, щоб повернути гроші?

Чи має розписка юридичну силу в Україні та як її правильно скласти, щоб документ діяв у суді?

цьому випуску адвокат Станіслав Ліфлянчик детально розбирає всі тонкощі та підводні камені боргових зобов’язань.

Ви дізнаєтеся, чим розписка відрізняється від договору позики, чому краще писати її від руки, як правильно вказувати суму у валюті, що робити у разі смерті боржника та які найтиповіші помилки роблять українці при позичанні грошей.

Розписка — це підтвердження правовідносин між двома особами, яка стосується боргових зобов’язань.

Тобто, коли одна особа передає іншій особі в борг гроші, часто це відбувається за луксною домовленістю, без укладення договору позики. Відповідно, люди можуть врегулювати це питання розпискою.

Розписка пишеться в довільній формі, як правило, письмово) І краще, щоб вона, до речі, писалася письмово. Підписується тим, хто безпосередньо бере позику. І, як правило, я завжди рекомендую ще пару свідків вказувати з їх підписами в цій розписці.

Тому це документ, який здебільшого доводить саме існування боргових зобов’язань. Але є і судова практика, і є практика застосування правовідносини, певні такі правові традиції. Розписка використовується більш широко, ніж вона передбачена в законі. Її підтверджують і інші правовідносини.

Чи має розписка юридичну силу?

Безумовно, вона має юридичну силу, (якщо вона складена згідно до вимог закону, якщо вона відповідає і відображає тим правовідносинам, які в ній закріплені, то так, вона є абсолютно законним документом. Більш того, вона передбачена Цивільним кодексом України. Відповідно, ми можемо її абсолютнона законних підставах використовувати.

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