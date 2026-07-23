ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти росії: Razom We Stand закликає усунути винятки Сьогодні 18:45 — Світ

21-й пакет санкцій ЄС проти росії

Вранці у четвер 21-й пакет санкцій нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС. Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС.

Організація Razom We Stand вітає погодження нового пакету санкцій проти росії. Водночас організація наголошує: санкційний режим і надалі містить суттєві винятки, які дозволяють росії отримувати прибутки від експорту викопного палива та використовувати їх для фінансування війни проти України.

Читайте також Новий пакет санкцій проти рф: про що йдеться

Новий пакет передбачає збереження граничної ціни на російську нафту, встановленої країнами G7 та ЄС, на рівні 44,10 долара США за барель протягом наступних 12 місяців. Це рішення унеможливлює автоматичне підвищення цінового обмеження в умовах нестабільності світових ринків.

Пакет також запроваджує нові санкції проти російського «тіньового флоту», вперше поширюючи їх на судна, що забезпечують його діяльність, а також посилює обмеження на продаж і передачу газовозів, які можуть бути використані для розвитку російського експорту LNG.

Razom We Stand закликає ліквідувати лазівки

«Європа зробила крок уперед, але водночас — і крок назад. Залишаючи лазівки та погоджуючись на винятки, вона дозволяє росії й надалі заробляти мільярди та спрямовувати їх на війну проти України. Водночас європейські судноплавні компанії все ще можуть перевозити російську нафту та LNG на світові ринки», — заявила засновниця та виконавча директорка Razom We Stand Світлана Романко.

За її словами, наступний пакет санкцій має остаточно покласти кінець участі Європи в торгівлі російським викопним паливом, заборонивши перевезення російського LNG до третіх країн за межами ЄС.

«Те, що уряд Греції захищає компанію Dynagas, яка належить грецькому олігарху Георгіосу Прокопіу й продовжує допомагати фінансувати військову машину Путіна, є неприйнятним», — додала вона.

Занепокоєння через виняток для LNG

Попри те, що новий пакет є ще одним кроком до обмеження російського енергетичного експорту, Razom We Stand висловлює серйозне занепокоєння через однорічний виняток, який дозволяє продовжувати транспортування російського LNG до країн поза межами ЄС за контрактами, укладеними до початку повномасштабного вторгнення.

Цей виняток був погоджений після того, як Греція пригрозила заблокувати весь пакет санкцій. Насамперед він захищає інтереси грецької судноплавної компанії Dynagas, хоча Європейський Союз уже ухвалив рішення повністю відмовитися від імпорту російського LNG за довгостроковими контрактами з січня 2027 року.

Додаткові пропозиції щодо посилення санкцій

Організація також позитивно оцінює нові обмеження на продаж і передачу газовозів, що стане важливим кроком для стримування планів росії зі створення власного незалежного флоту для перевезення LNG.

Водночас Razom We Stand закликає запровадити додаткові заходи, які унеможливлять продаж, передачу чи довгостроковий фрахт газовозів льодового класу Arc-4 та Arc-7 російським компаніям або пов’язаним із ними структурам у третіх країнах.

Читайте також ЄС уперше ухвалив санкції проти росії за масовані обстріли Києва

Також слід розширити експортний контроль, включивши до нього спеціалізоване морське обладнання, необхідне для експлуатації російського арктичного LNG-флоту.

Організація закликає лідерів ЄС і країн G7:

запровадити повну заборону на надання морських послуг, пов’язаних з експортом російської нафти, нафтопродуктів, LNG та вугілля;

заборонити продаж, передачу або довгостроковий фрахт газовозів льодового класу Arc-4 та Arc-7 російським компаніям або структурам у країнах-посередниках, а також посилити експортний контроль за спеціалізованим морським обладнанням, необхідним для обслуговування російського арктичного флоту;

посилити контроль за дотриманням санкцій щодо посередників із третіх країн, які допомагають росії експортувати викопне паливо через непрозорі структури власності, схеми реекспорту та використання «зручних прапорів»;

поширити санкції на всю арктичну експортну інфраструктуру росії, включно з перевалочними терміналами, логістичними мережами, портовими сервісними об’єктами та суднобудівними підприємствами, які забезпечують експорт LNG;

прискорити інвестиції у відновлювану енергетику та підвищення енергоефективності в Європі й Україні, щоб остаточно позбутися залежності від російського викопного палива.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.