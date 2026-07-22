Як працюють залізничні квитки в Європі (ціна та види) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як працюють залізничні квитки в Європі (ціна та види)

Плануєте залізничну пригоду по Європі? Ось що вам потрібно знати про проїзні квитки Eurail та Interrail, щоб досліджувати континент.

Перш ніж лоукост-авіакомпанії зробили внутрішні рейси звичним явищем у Європі, залізничні лінії з’єднували міста континенту, від Лондона, піонера з Metropolitan Railway, найстарішою у світі системою метро, ​​до Паризького метро та Берлінського U-Bahn. Перехід на ці платформи, які використовуються досі, — це не просто подорож у часі, а подорож у минуле.

Якби існував проїзний, який дозволяв би подорожувати 33 європейськими країнами та робив би подорожі поїздом між містами ще доступнішими? Ось тут-то й знадобляться проїзні Eurail або Interrail.

Завдяки угодам із залізничними компаніями, такими як іспанська Renfe, французька SNCF та швейцарська SBB CFF FFS, мандрівники з проїзними Eurail або Interrail можуть сідати на більшість поїздів на континенті.

Читайте також Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі

Які країни

Це включає Австрію, Бельгію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Грецію, Угорщину, Ірландію, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Чорногорію, Нідерланди, Північну Македонію, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Іспанію, Швецію, Швейцарію та Туреччину.

Тип проїзного квитка, який ви можете придбати, залежить від вашого місця проживання.

Хто може купити

Проїзні Interrail призначені для громадян та резидентів Європи, тоді як проїзні Eurail орієнтовані на мандрівників, які проживають у країнах Азії, Африки, Америки та Океанії.

Читайте також У яких випадках під час повітряної тривоги зупиняють потяги — пояснення Міноборони

Ціна, напрями

З Global Pass пасажири можуть подорожувати до різних напрямків протягом кількох днів протягом місяця або навіть обрати довший безперервний проїзний, який дозволяє подорожувати до трьох місяців, з вартістю проїзду від 212 євро як для Eurail, так і для Interrail.

Для тих, хто планує подорож лише до одного місця призначення, проїзний One Country Pass дозволяє провести ретельне дослідження країни протягом трьох-п'ятнадцяти днів протягом одного місяця. Проїзний на грецькі острови на чотири дні в Егейському морі коштує 97 євро з пасажира.

У випадку з Interrail One Country Passes немає маршрутів для Боснії та Герцеговини чи Чорногорії, а в Eurail немає One Country Passes для Великої Британії, Швейцарії, Боснії та Герцеговини чи Чорногорії.

Незалежно від того, чи подорожуєте ви з Global Pass чи One Country Pass, квитки не включають вартість бронювання місця, тому мандрівники повинні доплатити, щоб забронювати місце у швидкісних поїздах, нічних поїздах та найпопулярніших маршрутах.

Plus Pass (бета-версія) покриває вартість бронювання місць на швидкісних та популярних маршрутах. Наразі Plus Pass доступні як опція з Global Pass, а також на залізничних маршрутах в Італії та Німеччині.

Читайте також Хто має пільги на проїзд у потягах

«Швейцарія та Італія — дві з найбільш відвідуваних країн Європи», — зазначає Interrail BV. «Вони приймають близько 80 мільйонів туристів на рік, але це не лише питання гарної реклами. Ці країни популярні з слушних причин: дивовижна кухня, цікава історія, мальовничі пейзажі та легка доступність».

Один з найпопулярніших маршрутів між містами — це той, що з’єднує Амстердам і Брюссель.

Поїздка на швидкісному поїзді триває приблизно дві години 43 хвилини, а проїзний Benelux Pass дозволяє подорожувати не лише Нідерландами та Бельгією, а й Люксембургом. Вартість проїзду поїздом починається від 103 євро за три дні протягом місяця, тож мандрівники можуть насолоджуватися визначними пам’ятками Амстердама, скуштувати вафлі в Брюсселі та повечеряти в Люксембурзі.

Читайте також З Польщі до Хорватії знову курсуватиме потяг — деталі

Так само Nordic Pass спрощує подорожі поїздом у Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Починаючи з €164, цей проїзний дозволяє вам досліджувати такі міста, як Копенгаген, Осло, Стокгольм та Гельсінкі, за одним маршрутом, з легким доступом до всього: від данських пейзажів та шведської фіки до норвезьких фіордів та фінських саун.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.