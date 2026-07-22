Як працюють залізничні квитки в Європі (ціна та види)

Плануєте залізничну пригоду по Європі? Ось що вам потрібно знати про проїзні квитки Eurail та Interrail, щоб досліджувати континент.
Перш ніж лоукост-авіакомпанії зробили внутрішні рейси звичним явищем у Європі, залізничні лінії з’єднували міста континенту, від Лондона, піонера з Metropolitan Railway, найстарішою у світі системою метро, до Паризького метро та Берлінського U-Bahn. Перехід на ці платформи, які використовуються досі, — це не просто подорож у часі, а подорож у минуле.
Якби існував проїзний, який дозволяв би подорожувати 33 європейськими країнами та робив би подорожі поїздом між містами ще доступнішими? Ось тут-то й знадобляться проїзні Eurail або Interrail.
Завдяки угодам із залізничними компаніями, такими як іспанська Renfe, французька SNCF та швейцарська SBB CFF FFS, мандрівники з проїзними Eurail або Interrail можуть сідати на більшість поїздів на континенті.
З Global Pass пасажири можуть подорожувати до різних напрямків протягом кількох днів протягом місяця або навіть обрати довший безперервний проїзний, який дозволяє подорожувати до трьох місяців, з вартістю проїзду від 212 євро як для Eurail, так і для Interrail.
Для тих, хто планує подорож лише до одного місця призначення, проїзний One Country Pass дозволяє провести ретельне дослідження країни протягом трьох-п'ятнадцяти днів протягом одного місяця. Проїзний на грецькі острови на чотири дні в Егейському морі коштує 97 євро з пасажира.
У випадку з Interrail One Country Passes немає маршрутів для Боснії та Герцеговини чи Чорногорії, а в Eurail немає One Country Passes для Великої Британії, Швейцарії, Боснії та Герцеговини чи Чорногорії.
Незалежно від того, чи подорожуєте ви з Global Pass чи One Country Pass, квитки не включають вартість бронювання місця, тому мандрівники повинні доплатити, щоб забронювати місце у швидкісних поїздах, нічних поїздах та найпопулярніших маршрутах.
Plus Pass (бета-версія) покриває вартість бронювання місць на швидкісних та популярних маршрутах. Наразі Plus Pass доступні як опція з Global Pass, а також на залізничних маршрутах в Італії та Німеччині.
«Швейцарія та Італія — дві з найбільш відвідуваних країн Європи», — зазначає Interrail BV. «Вони приймають близько 80 мільйонів туристів на рік, але це не лише питання гарної реклами. Ці країни популярні з слушних причин: дивовижна кухня, цікава історія, мальовничі пейзажі та легка доступність».
Один з найпопулярніших маршрутів між містами — це той, що з’єднує Амстердам і Брюссель.
Поїздка на швидкісному поїзді триває приблизно дві години 43 хвилини, а проїзний Benelux Pass дозволяє подорожувати не лише Нідерландами та Бельгією, а й Люксембургом. Вартість проїзду поїздом починається від 103 євро за три дні протягом місяця, тож мандрівники можуть насолоджуватися визначними пам’ятками Амстердама, скуштувати вафлі в Брюсселі та повечеряти в Люксембурзі.
Так само Nordic Pass спрощує подорожі поїздом у Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Починаючи з €164, цей проїзний дозволяє вам досліджувати такі міста, як Копенгаген, Осло, Стокгольм та Гельсінкі, за одним маршрутом, з легким доступом до всього: від данських пейзажів та шведської фіки до норвезьких фіордів та фінських саун.