Чи треба військовим чекати завершення контракту, щоб підписати новий мотиваційний — пояснення Міноборони Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Контракт на проходження військової служби може бути достроково припинено

У межах першого етапу трансформації Сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укладати нові мотиваційні контракти, які передбачають визначений строк служби, грошове забезпечення та гарантію відстрочки після звільнення. Водночас чинним військовослужбовцям не потрібно чекати завершення поточного контракту, щоб укласти новий.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється, а новий набирає чинності з дати, зазначеної в наказі по особовому складу. Укласти новий мотиваційний контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовослужбовець проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для укладення контракту з іншою військовою частиною необхідно спочатку оформити офіційне переведення, а вже після цього подавати документи.

Як перейти на новий контракт

Для переходу на мотиваційний контракт необхідно подати відповідний рапорт.

Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть зробити це через застосунок «Армія+». Якщо застосунок не використовується або контракт укладається для проходження служби в іншому військовому формуванні, рапорт потрібно подати в паперовій формі за підпорядкованістю.

Поданий рапорт мають розглянути не пізніше ніж через 14 днів. Після його погодження військовослужбовець може укласти новий контракт.

Які строки служби передбачені

Система мотиваційних контрактів встановлює чіткі терміни служби залежно від посади та підрозділу. Ключовий принцип — після закінчення строку контракту надається гарантоване право на звільнення без прив’язки до воєнного стану.

Діючі військовослужбовці можуть укласти мотиваційний контракт на термін 10 або 24 місяці. Перелік бойових посад і бойових частин, на які поширюється термін служби 10 місяців, затверджено окремим наказом Міністерства оборони України.

Якщо військовослужбовець не хоче продовжувати службу, то після звільнення він отримує відстрочку від призову: базові 6 місяців + додатковий час відстрочки залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби.

Які гарантії передбачені

Окрім права на відстрочку після завершення контракту, держава надає військовослужбовцям низку інших гарантій.

Зокрема, передбачено обов’язкове проходження навчання або підготовки у разі призначення на посаду за новою спеціальністю, а також можливість кар’єрного зростання з урахуванням набутого досвіду та особистих побажань.

Військовослужбовцям виплачується одноразова допомога після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди і надбавки.

Також гарантується надання відпусток, пільгової іпотеки, компенсацій та інших пільг, передбачених для військовослужбовців та членів їхніх родин.

Контракт на проходження військової служби може бути достроково припинено на підставах, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Які умови містить контракт

У контракті визначено основні умови проходження військової служби. У ньому зазначаються:

особисті дані військовослужбовця;

військова частина та посада, на яку він призначається;

дата початку і закінчення контракту;

загальні права та обов’язки;

гарантії, виплати та соціальне забезпечення;

підстави й порядок припинення або продовження контракту.

За три місяці до завершення терміну контракту військовий повідомляє командування про намір продовжувати військову службу, якщо має відповідне бажання.

Якщо цього не зробити, військовий звільняється зі служби у звʼязку із завершенням строку контракту.

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