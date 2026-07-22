Заблокували рахунок ФОП: коли та чому банк може це зробити Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Що робити, якщо заблокували рахунок ФОП

Для будь-якого підприємця блокування банківського рахунку — одна з найнеприємніших ситуацій. Поки рахунок заблокований, неможливо приймати оплату від клієнтів, розраховуватись із постачальниками, платити податки, виплачувати зарплату співробітникам та вести нормальну господарську діяльність.

Багато ФОП хибно вважають, що банк може заблокувати рахунок лише за рішенням суду чи виконавчої служби. Насправді це далеко ще не так.

Значна частина блокувань відбувається у рамках фінансового моніторингу, який банки зобов’язані проводити відповідно до українського законодавства.

Портал Finance.ua розібрався, в яких випадках банк має право обмежити операції по рахунку ФОП, і як підприємцю знизити ймовірність подібних проблем.

Чому банк може заблокувати рахунок ФОП

Банк не має права довільно позбавити клієнта доступу до його коштів. При цьому законодавство України покладає на банки обов’язок аналізувати операції клієнтів та запобігати можливому відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, шахрайству та іншим незаконним схемам.

Якщо операція чи поведінка клієнта викликають підозру, банк може:

тимчасово зупинити проведення окремих платежів;

зробити запит документів;

обмежити проведення операцій;

відмовити в обслуговуванні;

розірвати договір банківського обслуговування.

Важливо розуміти, що далеко не кожне блокування означає порушення закону з боку підприємця. Найчастіше причиною стає нестача інформації чи неможливість банку підтвердити походження коштів.

Найпоширеніші причини блокування рахунку ФОП

1. Обороти не відповідають заявленому виду діяльності

Це одна із найпоширеніших причин блокувань. Наприклад, ФОП зареєстрований як програміст, а на рахунок регулярно надходять платежі за продаж будівельних матеріалів.

Ще приклад ситуації, підприємець займається консультаціями, але отримує десятки переказів із призначенням «за товар». Звісно, ​​для банку це виглядає підозріло.

2. Різке зростання оборотів

Якщо підприємець довгий час отримував 40−60 тис. грн на місяць, а потім за кілька днів на рахунок надійшло кілька мільйонів гривень, то система фінансового моніторингу практично напевно зацікавиться такими операціями.

Навіть якщо гроші абсолютно законні, банку знадобиться підтвердження їх походження.

3. Численні перекази від фізичних осіб

Банк звертає на це увагу, особливо якщо:

невеликі платежі;

відправників сотні;

гроші відразу знімаються готівкою;

відсутні звичайні господарські витрати.

Подібна модель часто використовується шахраями і так званими дропами, тому банки уважно аналізують подібні операції і в разі сумніву відразу блокують клієнтські рахунки.

Банк уважно стежить за діями ФОП, коли він отримує чимало платежів

4. Робота із сумнівними контрагентами

Навіть якщо підприємець чесно виконує свою роботу, проблеми можуть виникнути через клієнта. Якщо контрагент вже перебуває у полі зору правоохоронних органів чи банку, операції з ним можуть потрапити під додаткову перевірку.

5. Дроблення платежів

Іноді велику суму навмисно розбивають на десятки дрібних переказів. Такий підхід давно вважається однією з ознак спроби обходу фінансового моніторингу та автоматично підвищує рівень ризику.

6. Неможливість підтвердити походження грошей

Це одна з найчастіших причин. Банк може попросити надати такі документи:

договір;

рахунок;

акт виконаних робіт;

накладні;

податкові документи;

листування із замовником;

інші підтвердження реальності угоди.

Якщо клієнт відповідає чи надає неповний пакет документів, банк вправі припинити обслуговування.

Що зазвичай відбувається після блокування

У багатьох випадках підприємець спочатку отримує повідомлення від банку з проханням надати пояснення, підтвердити походження коштів або надати документи щодо операції. Якщо документи задовольняють банк, обмеження знімаються.

Якщо ні — можливі:

відмова у проведенні операції;

припинення ділових відносин;

закриття рахунку з поверненням залишку коштів клієнту в установленому порядку.

Що робити одразу після блокування

Паніка — найгірший помічник. Краще дотримуватися такого алгоритму:

Крок 1. Дізнатися точну причину

Не обмежуйтесь відповіддю «фінансовий моніторинг». Попросіть банк письмово уточнити, яка саме операція викликала питання, які документи необхідно надати та у які терміни.

Крок 2. Зібрати документи

Зазвичай допомагають:

договір;

рахунок;

акт;

податкові документи;

виписка;

листування із замовником;

товарні накладні;

транспортні документи.

Чим більше підтверджень реальності угоди — тим краще.

Коли заблокували рахунок ФОП, варто одразу зібрати всі необхідні документи

Крок 3. Підготувати пояснення

Не варто обмежуватись однією фразою. Краще докладно описати, хто контрагент, за що отримано гроші, чому сума саме така, як виконувались роботи.

Часто подібного пояснення з наданням відповідних документів буває достатньо для банків.

Крок 4. Постійно підтримувати зв’язок із банком

Якщо менеджер просить додатковий документ — краще надати його одразу, не чекаючи на закінчення встановленого терміну.

Що робити, якщо банк відмовив в обслуговуванні

Іноді навіть після надання документів банк ухвалює рішення припинити обслуговування клієнта. У цьому випадку підприємець може:

подати офіційну скаргу до банку;

направити звернення до Національного банку України;

звернутися до суду, якщо вважає дії банку неправомірними.

Судова практика показує, кожна ситуація розглядається індивідуально.

Якщо підприємець спроможний довести законність походження коштів та відсутність підстав для застосування підвищеного рівня ризику, суд може стати на його бік.

При цьому бувають і протилежні рішення, коли суд визнає дії банку правомірними, якщо той діяв у рамках вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

Чи можна повернути свої гроші

Навіть якщо банк припиняє обслуговування, це не означає, що гроші зникли. Як правило, залишок коштів повертається клієнту — готівкою або переказом на рахунок в іншому банку після виконання передбачених процедур. Порядок залежить від конкретної ситуації та внутрішнього рішення банку.

Як знизити ризик блокування

Цілком виключити ймовірність перевірки неможливо, проте суттєво зменшити ризик цілком реально.

Корисно дотримуватися кількох правил:

використовувати рахунок ФОП виключно для підприємницької діяльності;

не змішувати особисті та бізнес-операції;

завжди правильно вказувати призначення платежів;

своєчасно оновлювати КВЕД у разі зміни напряму бізнесу;

зберігати договори, акти та рахунки мінімум кілька років;

заздалегідь готувати документи щодо великих угод;

уникати переказів через сумнівних посередників;

не дробити штучно великі платежі;

регулярно сплачувати податки та вести прозорий облік.

Ще одна практична порада, яку часто дають юристи, — мати розрахункові рахунки як мінімум у двох банках. Якщо один банк тимчасово обмежить операції, підприємець зможе продовжити роботу через інший рахунок та не зупиняти бізнес повністю.

У більшості випадків блокування рахунку ФОП не означає, що підприємця підозрюють у скоєнні злочину. Найчастіше банк зобов’язаний переконатися у законності операцій та походження коштів. Саме тому головне завдання підприємця — максимально швидко надати документи, які б підтверджували реальність господарської діяльності.

Найкращим захистом залишається прозорий бізнес: офіційні договори, коректні призначення платежів, своєчасна сплата податків та готовність будь-якої миті підтвердити походження коштів. Тоді навіть при виникненні питань з боку банку ймовірність швидкого зняття обмежень буде значно вищою.

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