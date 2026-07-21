Де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити шанси на бюджет

Онлайн-платформа створена у 2017 році з метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти та інформування абітурієнтів, їх батьків, освітніх експертів та інших зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.
Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуться за кожною спеціальністю окремо у період, коли відбувається подання заяв про вступ до закладів вищої освіти та зарахування вступників на навчання, тобто з 19 липня до 1 серпня.
У рейтингових списках зазначатимуться конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, інша інформація, що необхідна для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.
Інформація, що розміщена на сайті інформаційної системи, отримана з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством «Інфоресурс» та оновлюється щодоби.
Також на сайті розміщена інформація про всі заклади фахової передвищої та вищої освіти в Україні, що здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.