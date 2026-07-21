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Де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити шанси на бюджет

Особисті фінанси
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Де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити шанси на бюджет
Де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити шанси на бюджет
Під час вступної кампанії 2026 року рейтингові списки абітурієнтів у всіх закладах вищої освіти України публікуватимуться на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.
Онлайн-платформа створена у 2017 році з метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти та інформування абітурієнтів, їх батьків, освітніх експертів та інших зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.
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Періоди

Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуться за кожною спеціальністю окремо у період, коли відбувається подання заяв про вступ до закладів вищої освіти та зарахування вступників на навчання, тобто з 19 липня до 1 серпня.
У рейтингових списках зазначатимуться конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, інша інформація, що необхідна для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.
Інформація, що розміщена на сайті інформаційної системи, отримана з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством «Інфоресурс» та оновлюється щодоби.
Також на сайті розміщена інформація про всі заклади фахової передвищої та вищої освіти в Україні, що здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.
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По кожному закладу надається інформація про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка фахівців, контактна інформація, вартість навчання тощо.
Окрім того, вступники можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за минулі роки, що дозволить зорієнтуватись щодо шансів на вступ у поточному році.
Для цього інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» надає статистичні дані вступної кампанії минулих років по кожному закладу вищої освіти України.
Раніше у цьому матеріалі Finance.ua розповідав скільки коштуватиме навчання цьогорічних вступників. Ми також проаналізуємо, як змінювалася вартість навчання за останні роки.

Освіта дорожчає: що варто знати випускникам та їхнім батькам

ТОП-10 університетів консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів від інформаційного ресурсу «Освіта.ua»:
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка
  3. Національний університет «Львівська політехніка»
  4. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  5. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  6. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
  7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  8. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  9. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  10. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Освіта
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