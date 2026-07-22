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Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)

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Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
Онлайн-турагентство Expedia опублікувало свій список островів 2026 року, в якому виділило найкращі острови, що розвиваються, які варто відвідати вже зараз.
Дослідження Expedia показує, що відпочинок на островах стає дедалі популярнішим, із середнім щорічним зростанням кількості онлайн-пошуків на 55% та приблизно на 20% більше згадок у соціальних мережах, пише es.euronews.
Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
То ж наведемо кілька островів з цього списку, що варто відвідати влітку 2026 року.

Порту-Санту, Португалія

В Порту-Санту можна дістатися коротким перельотом або комфортною двома з половиною годинами на поромі з Фуншала, столиці Мадейри.
Хоча Мадейра вже давно зарекомендувала себе як альтернатива сусіднім Канарським островам, Порту-Санту залишається відносно невідомим.
Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
За даними Expedia, кількість пошукових запитів щодо цього невеликого острова, ширина якого ледве становить 11 кілометрів, зросла приблизно на 85%. Однак наразі це набагато тихіша альтернатива своєму більшому сусіду та багатьом більш жвавим пляжам Європи.
Тут рясніють золоті піски, пляж Прайя-ду-Порту-Санту простягається на дев’ять кілометрів уздовж узбережжя, а темп життя чудово відображає так званий «острівний час», ідеальний для спокійного та безпоспішного насолодження місцем призначення.

Сірос, Греція

Сірос посідає четверте місце у списку, на архіпелазі Кіклади. Тут побілені села та церкви з блакитними куполами співіснують із яскравою гастрономічною сценою та набагато спокійнішою атмосферою, ніж на сусідніх Санторіні чи Міконосі.
Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
За даними Expedia, кількість пошукових запитів щодо острова зросла на 60%, оскільки все більше мандрівників шукають автентичні, малолюдні грецькі острови.
Елегантна столиця Ермуполі сповнена величних венеціанських особняків, барвистих неокласичних будівель та жвавих приморських кафе, і її варто відвідати.

Лофотенські острови, Норвегія

На п’ятому місці знаходяться Лофотенські острови, що на півночі Норвегії.
Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)
Цей архіпелаг із скелястими вершинами, кришталево чистими фіордами та мальовничими рибальськими селами здається розташованим за світлові роки від найжвавіших місць відпочинку на континенті.
Раніше ми писали про 8 доступних напрямків на 2026 рік для відпочинку на морі.
Але в умовах повномасштабної війни більшість українців не можуть виїхати у відпустку за кордон, тому шукають варіанти для відпочинку в Україні. Тут вказано карпатські села, курортні містечка та локації з термальними басейнами, де ще можна знайти спокій, красиві краєвиди та житло без захмарних цін.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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