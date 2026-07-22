Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Світ

Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році (інфографіка)

Онлайн-турагентство Expedia опублікувало свій список островів 2026 року, в якому виділило найкращі острови, що розвиваються, які варто відвідати вже зараз.

Дослідження Expedia показує, що відпочинок на островах стає дедалі популярнішим, із середнім щорічним зростанням кількості онлайн-пошуків на 55% та приблизно на 20% більше згадок у соціальних мережах, пише es.euronews

То ж наведемо кілька островів з цього списку, що варто відвідати влітку 2026 року.

Порту-Санту, Португалія

В Порту-Санту можна дістатися коротким перельотом або комфортною двома з половиною годинами на поромі з Фуншала, столиці Мадейри.

Хоча Мадейра вже давно зарекомендувала себе як альтернатива сусіднім Канарським островам, Порту-Санту залишається відносно невідомим.

За даними Expedia, кількість пошукових запитів щодо цього невеликого острова, ширина якого ледве становить 11 кілометрів, зросла приблизно на 85%. Однак наразі це набагато тихіша альтернатива своєму більшому сусіду та багатьом більш жвавим пляжам Європи.

Тут рясніють золоті піски, пляж Прайя-ду-Порту-Санту простягається на дев’ять кілометрів уздовж узбережжя, а темп життя чудово відображає так званий «острівний час», ідеальний для спокійного та безпоспішного насолодження місцем призначення.

Сірос, Греція

Сірос посідає четверте місце у списку, на архіпелазі Кіклади. Тут побілені села та церкви з блакитними куполами співіснують із яскравою гастрономічною сценою та набагато спокійнішою атмосферою, ніж на сусідніх Санторіні чи Міконосі.

За даними Expedia, кількість пошукових запитів щодо острова зросла на 60%, оскільки все більше мандрівників шукають автентичні, малолюдні грецькі острови.

Елегантна столиця Ермуполі сповнена величних венеціанських особняків, барвистих неокласичних будівель та жвавих приморських кафе, і її варто відвідати.

Лофотенські острови, Норвегія

На п’ятому місці знаходяться Лофотенські острови, що на півночі Норвегії.

Цей архіпелаг із скелястими вершинами, кришталево чистими фіордами та мальовничими рибальськими селами здається розташованим за світлові роки від найжвавіших місць відпочинку на континенті.

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