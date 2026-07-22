Нова саудівська віза дозволяє відвідувати Мекку кілька разів на рік Сьогодні 18:00 — Світ

Нова саудівська віза дозволяє відвідувати Мекку кілька разів на рік

Саудівська Аравія запровадила нову річну багаторазову візу, яка дозволить паломникам умри здійснювати неодноразові відвідування.

Міністерство паломництва та умри Саудівської Аравії оголосило про нову багаторазову візу для паломників умри, пише es.euronews

Що це дає

З цією новою візою, дійсною протягом 365 днів з дати видачі, відвідувачі можуть відвідувати священні міста кілька разів для здійснення умри, при цьому сукупний термін перебування не може перевищувати 90 днів.

За даними Саудівського інформаційного агентства (SPA), цей захід «відповідає стратегії „Бачення Саудівської Аравії 2030“ та цілям Програми „Досвід паломників“, які спрямовані на полегшення прибуття, збагачення досвіду паломників та підвищення ефективності послуг».

Паломники матимуть право на отримання нової візи лише за умови придбання пакету послуг Умра для кожного візиту через уповноваженого постачальника на платформі Nusuk Umrah у Саудівській Аравії. Платформа представлена ​​як цифровий центр обслуговування Королівства, що пропонує паломникам послуги з оформлення віз, проживання, транспортування та бронювання авіаквитків.

Тривалість пакету також не може перевищувати днів, що залишилися, термін дії візи, а мандрівники повинні отримати дозвіл на умру через Нусук до прибуття до Саудівської Аравії.

«Міністерство наголосило, що віза підвищує гнучкість під час планування візитів та сприяє інтеграції цифрових та операційних послуг протягом усієї подорожі паломника», — додали у SPA.

Після завершення паломництва та виїзду паломника з країни віза деактивується. Її можна повторно активувати для наступного візиту паломника, якщо він виконає нормативні вимоги, і вона залишається неактивною протягом щорічного сезону хаджу.

Довідка Finance.ua:

Станом на 2026 рік Саудівська Аравія прийняла 931 500 паломників, які влаштували візу Умра, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, причому більшість іноземних відвідувачів приїхали з Пакистану, Індонезії та Іраку.

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