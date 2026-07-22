Без Орбана легше не стало: тепер країни ЄС відкрито гальмують санкції проти росії, — Politico Сьогодні 20:36 — Світ

Без Орбана легше не стало: тепер країни ЄС відкрито гальмують санкції проти росії, — Politico

Після відходу Віктора Орбана з посади прем’єр-міністра Угорщини країни Європейського Союзу зіткнулися з новими труднощами під час погодження санкцій проти росії.

Якщо раніше головною перепоною для ухвалення нових обмежень ставав Будапешт, то тепер окремі держави змушені відкрито відстоювати власні економічні інтереси.

Про це йдеться у матеріалі Politico

За даними журналістів, посли країн ЄС в середу знову спробують узгодити черговий пакет санкцій проти росії — перший після відходу Орбана з посади. Як зазначається, це буде після того як уряди держав-членів послабили або вилучили низку ключових заходів, щоб захистити власні інтереси в енергетиці, рибопереробній галузі, банківському секторі та судноплавстві.

У виданні наголосили: Орбан протягом багатьох років часто погрожував заблокувати санкції проти рф і таким чином він фактично давав іншим столицям можливість прикриватися його позицією, коли вони не хотіли погоджуватися на жорсткіші заходи. Тепер же, коли Угорщину очолив Петер Мадяр і Будапешт більше не стоїть на заваді санкціям, ці уряди змушені відкрито пояснювати, чому вони проти тих чи інших обмежень.

«Було несподіванкою і розчаруванням те, скільки держав-членів гальмували цей процес. Надзвичайно важливо й надалі посилювати санкції ЄС проти росії саме зараз, коли росія починає відчувати тиск війни як у своїй внутрішній економіці, так і в суспільних настроях», — заявив фінський депутат Європарламенту та голова делегації Європарламенту у зв’язках із росією Вілле Нійністьо.

Попри це, зауважується у статті, досягнення домовленості загалом очікується, хоча для остаточного затвердження пакета, ймовірно, знадобляться додаткові поступки. Сім осіб, які працюють над пакетом санкцій, повідомили Politico, що кілька заходів уже були послаблені або взагалі виключені.

Видання нагадало що 21-й пакет, який зараз розглядається, представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у червні. У попередніх 20 пакетах, за словами дипломатів, ЄС практично вичерпав «легкі цілі» для санкцій і дедалі частіше стикається із впливовими національними економічними інтересами. А для ухвалення санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

«Тепер дедалі частіше доводиться зіштовхуватися з індивідуальними інтересами окремих держав-членів, тому потрібно знаходити баланс», — сказав один із дипломатів ЄС, який бере участь в обговоренні.

УНІАН За матеріалами:

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