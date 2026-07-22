Удари по складах Wildberries завдали росії збитків на понад $2,3 млрд Сьогодні 21:34 — Світ

Пожежі на логістичних хабах Wildberries у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть стати одними з найдорожчих за масштабом економічних втрат серед атак на російську інфраструктуру

Удари українських безпілотників по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries вже завдали росії збитків на понад 180 млрд рублів (близько $2,3 млрд). Вони також можуть спричинити перебої в системі постачання, вплинути на торгівлю та посилити інфляційний тиск.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Збитки оцінюють у понад $2,3 млрд

За даними видання, пожежі на логістичних хабах Wildberries у Підмосков’ї та Тамбовській області можуть стати одними з найдорожчих за масштабом економічних втрат серед атак на російську інфраструктуру. Попередньо загальний обсяг збитків перевищив $2,3 млрд.

Йдеться не лише про повністю знищені складські комплекси загальною площею близько 350 тис. кв. м, а й про мільйони товарів, що зберігалися на їхній території.

За оцінками російських аналітиків, вартість втрачених товарних запасів становить 150−230 млрд рублів ($1,91−2,93 млрд), тоді як самі логістичні центри оцінюються приблизно у 30 млрд рублів ($383,16 млн).

Втрати перевищують бюджети десятків регіонів рф

За найскромнішими оцінками, загальна сума збитків уже перевищує річні бюджети 53 регіонів росії, зокрема Омської, Бєлгородської, Тульської областей та Удмуртії.

Для менш забезпечених регіонів ці втрати у кілька разів перевищують їхні річні видатки.

Wildberries змінив правила компенсації

Незадовго до інциденту Wildberries оновив умови співпраці з продавцями.

Відповідно до нової оферти, компанія звільнила себе від відповідальності за втрату товарів унаслідок атак безпілотників, ракет та інших боєприпасів, віднісши такі випадки до форс-мажорних обставин.

Юристи зазначають, що за таких умов продавцям буде складно домогтися компенсації через суд, хоча керівництво маркетплейсу заявило, що розглядає можливість підтримки постраждалих.

Експерти також звертають увагу, що після пожежі з особистих кабінетів частини продавців зникли дані про товарні залишки, які перебували на знищених складах. Саме ці документи могли стати основою для отримання компенсацій.

Економісти прогнозують наслідки для російської економіки

Економісти попереджають: якщо атаки на великі логістичні центри росії набудуть системного характеру, бізнес буде змушений витрачати більше коштів на безпеку, резервні склади та перебудову логістики. Зрештою це може призвести до подорожчання товарів і посилення інфляційного тиску на російську економіку.

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