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Війна США з Іраном вже коштувала $37,5 млрд — Пентагон

Світ
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Без додаткового фінансування Пентагон буде змушений скоротити військову підготовку.
Без додаткового фінансування Пентагон буде змушений скоротити військову підготовку.
Витрати США на війну з Іраном уже сягнули $37,5 млрд. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, де закликав законодавців терміново схвалити додаткове фінансування військової кампанії.
Про це повідомляє агентство Reuters.

Витрати на війну продовжують зростати

За словами Гегсета, сума у $37,5 млрд охоплює вже понесені витрати, а також прогнозовані видатки до 30 вересня.
Водночас у Пентагоні не уточнили методологію розрахунку цієї суми. За даними Reuters, ще у березні адміністрація президента США Дональда Трампа оцінювала вартість перших шести днів війни щонайменше у $11,3 млрд.
Минулого місяця Трамп звернувся до Конгресу із запитом на майже $90 млрд додаткового фінансування, більша частина якого має бути спрямована на військову кампанію проти Ірану.
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Гегсет заявив, що без додаткового фінансування Пентагон буде змушений скоротити військову підготовку.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн зазначив, що нестача коштів може вплинути не лише на технічне обслуговування військової техніки, а й на інвестиції у розвиток майбутніх оборонних спроможностей.
Крім фінансування військової кампанії, міністр оборони закликав Конгрес підтримати бюджетний запит Пентагону на 2027 рік у розмірі $1,5 трлн.

У Конгресі критикують адміністрацію Трампа

Під час слухань представники Демократичної та Республіканської партій заявили, що адміністрація президента недостатньо інформує Конгрес про перебіг війни та подальші плани.
Сенаторка Патті Мюррей, провідна представниця демократів у Комітеті з асигнувань, заявила, що президент погрожує подальшою ескалацією конфлікту та припускає можливість затяжної війни.
Своєю чергою сенаторка Кірстен Джиллібранд поставила під сумнів заяви адміністрації щодо розвитку ситуації, вказавши на суперечливість публічних повідомлень про перебіг бойових дій.
За матеріалами:
Finance.ua
ІранСША
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