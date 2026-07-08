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Трамп скасував перемир’я з Іраном і відмовився від переговорів

Світ
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Трамп скасував перемир’я з Іраном і відмовився від переговорів
Трамп скасував перемир’я з Іраном і відмовився від переговорів
8 липня стало відомо, що США більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном. Крім того, Вашингтон відмовляється від подальших переговорів із Тегераном.
З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.

Трамп пояснив причини рішення

Під час саміту НАТО в Анкарі американський лідер пояснив причини свого рішення.
За словами Трампа, іранський режим нібито намагався організувати замах на його життя.
«Ми не дозволимо божевільним іранцям отримати ядерну зброю. Іран намагався мене вбити й знищив тисячі власних громадян. Не думаю, що вони самі розуміють, що роблять. Ми витратили на них надто багато часу, і нам доведеться зробити там те, що необхідно», — заявив Трамп.

Президент США зробив низку різких заяв

На тлі останніх подій президент США кілька разів назвав представників Ірану «божевільними» та «злими».
Також він заявив про своє негативне ставлення до іранського керівництва.
«Вони — невдахи. Інакше вони давно уклали б із нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі й хворі люди. Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину», — сказав Трамп.
За його словами, для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння було скасовано.
«Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном», — підсумував президент США.
За матеріалами:
РБК-Україна
СШАІранТрамп
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