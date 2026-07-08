ЄС відкладе введення нових правил в’їзду через хаос в аеропортах, — FT Сьогодні 09:44 — Світ

ЄС відкладе введення нових правил в’їзду через хаос в аеропортах, — FT

Запровадження нової онлайн-системи авторизації подорожей ETIAS для в’їзду до Євросоюз, ймовірно, відкладуть до наступного року.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Причиною можливого відтермінування стало те, що запуск окремої електронної системи прикордонного контролю спричинив труднощі для мандрівників. Йдеться про технічні збої і загальне повільне впровадження нової електронної системи в’їзду/виїзду (EES), яка вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, сканування відбитків пальців і зображення обличчя під час перетину кордону.

Через ці проблеми в окремих аеропортах і на наземних пунктах пропуску утворилися довгі черги, а представники авіаційної галузі попередили про ризик проблем під час літнього сезону. Агентство EU-Lisa, яке відповідає за впровадження ETIAS, визнало, що запуск системи до кінця цього року, як планувалося, більше не є реалістичним.

За даними FT, у середині червня правління EU-Lisa обговорювало перенесення запуску системи на пізніший термін. Двоє співрозмовників зазначили, що правління знову збереться у вересні, щоб визначити новий графік. Представник агентства підтвердив, що 17 червня правління справді розглядало питання введення ETIAS в експлуатацію, але «відтоді жодних подальших рішень із цього питання не ухвалювали».

За визначення дати запуску системи відповідає Європейська комісія, однак вона зможе зробити це лише після того, як EU-Lisa успішно завершить тестування ETIAS. Один зі співрозмовників, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що в ETIAS досі залишаються «певні ІТ-проблеми».

«Спершу потрібно навести лад із EES, а вже потім запускати ще одну систему, яка знову подвоїть черги», — цитує його слова Financial Times.

Європейський комісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер у листі до керівників авіакомпаній поклав відповідальність за проблеми із запуском системи в’їзду/виїзду на уряди країн-членів.

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