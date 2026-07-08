Грецькі судноплавні компанії заробили майже $4 млрд на перевезенні російської нафти за три роки — FT Сьогодні 06:18 — Світ

Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше $3,8 млрд на перевезенні російської нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними FT, у травні цього року майже 15% експорту російської сирої нафти перевозили саме грецькі компанії.

Як Греція заробляє на транспортуванні нафти рф

Найбільші доходи отримала компанія Dynacom Tankers, Які заснував грецький мільярдер Джордж Прокопіу. За оцінками FT, вона заробила щонайменше $915 млн на перевезенні російської сирої нафти.

Ще приблизно $404 млн отримала Olympic Shipping and Management, що входить до Onassis Group. Компанії Stealth Maritime і Polembros Shipping заробили понад $200 млн кожна.

Західним компаніям не повністю заборонено перевозити російську нафту. Транспортування дозволене лише за умови, що нафта продається за ціною, яка не перевищує встановлену країнами G7 граничну межу. Наразі вона сягає $44,10 за барель.

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Водночас роль грецьких судновласників у перевезенні російської нафти вже неодноразово викликала суперечки між Грецією та Україною.

У 2023 році кілька грецьких компаній, зокрема Dynacom, внесли до українського переліку «міжнародних спонсорів війни», однак пізніше їх звідти виключили після тиску з боку грецького уряду.

Чому Греція перевозить російську нафту

FT пише, що перевезення російської нафти є вигідним: ставки фрахту для таких рейсів приблизно на 30−40% вищі, ніж для нафти з країн, які не перебувають під західними санкціями.

Водночас частина грецьких перевізників поступово відмовилася від цього бізнесу. Зокрема, TMS Tankers і Thenamaris значно скоротили перевезення наприкінці 2023 року після запровадження американських санкцій проти окремих морських операторів, яких підозрювали в порушенні цінових обмежень.

Ще частина компаній вийшла з російського ринку після санкцій США проти російських нафтових компаній у 2025 році.

У Dynacom заявили, що всі перевезення до російських портів здійснювалися відповідно до чинних санкцій. У компанії також стверджують, що механізм цінової стелі допоміг зменшити доходи росії та стримати зростання світових цін на енергоносії. Інші грецькі компанії також заявили, що дотримувалися санкційних вимог ЄС, США та Великої Британії.

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