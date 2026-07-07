У Польщі запустять нову систему перевірки біометричних паспортів

Як повідомило Міністерство інфраструктури, у понеділок під час візиту Генерального секретаря Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Хуана Карлоса Салазара до Польщі було підписано угоду про співпрацю щодо приєднання Польщі до системи ICAO Public Key Directory.
Що це дає
Система обміну даними, яка дозволяє перевіряти електронні проїзні документи, такі як біометричні паспорти та електронні посвідчення особи.
Приєднання до системи має на меті підвищити безпеку проїзних документів та покращити міжнародну співпрацю.
Раніше ми писали, що у Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців.
Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.