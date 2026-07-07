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У Польщі запустять нову систему перевірки біометричних паспортів

Світ
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У Польщі запустять нову систему перевірки біометричних паспортів
У Польщі запустять нову систему перевірки біометричних паспортів
Польща розпочинає процес приєднання до системи ICAO Public Key Directory, що дозволить проводити ефективнішу та безпечнішу перевірку електронних проїзних документів, таких як біометричні паспорти.
Відповідну угоду підписав президент Управління цивільної авіації Джуліан Роттер під час першого візиту Генерального секретаря ICAO до Польщі, пише Іnpoland.net.pl.
Як повідомило Міністерство інфраструктури, у понеділок під час візиту Генерального секретаря Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Хуана Карлоса Салазара до Польщі було підписано угоду про співпрацю щодо приєднання Польщі до системи ICAO Public Key Directory.

Що це дає

Система обміну даними, яка дозволяє перевіряти електронні проїзні документи, такі як біометричні паспорти та електронні посвідчення особи.
Приєднання до системи має на меті підвищити безпеку проїзних документів та покращити міжнародну співпрацю.
Раніше ми писали, що у Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців. Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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