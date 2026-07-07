Європейська розвідка попередила про ризик банківської кризи в росії Сьогодні 09:44 — Світ

Міністерство економіки рф знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту

росії загрожує «вибухова» банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни, йдеться у звіті європейської державної розвідки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Вразливість банківської системи росії

У двосторінковому документі, підготовленому протягом останніх тижнів для інформування європейських чиновників про стан російських банків, висвітлюється їхня вразливість до подальших західних обмежень.

Хоча російські банки в основному витримали санкції, введені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, у червневому звіті зазначається, що погіршення якості кредитів та зростання заборгованості домогосподарств створюють «вибуховий» ризик.

Нові санкції ЄС

Це відбувається на тлі підготовки Євросоюзом 21-го пакета санкцій проти банків та мереж криптовалют рф, який хочуть затвердити в липні.

У повідомленні йдеться, що сьогодні росія дедалі більше покладається на банки для підтримки компаній та позичальників. У звіті зазначається, що це обтяжило банки ризиками, оскільки економіка перебуває на межі колапсу.

Читайте також У росії запускають цифровий рубль: як реагують на це росіяни

російські банки змушені надавати пільгові кредити оборонним підприємствам, покупцям житла та іншим суб’єктам. Водночас державні кредитні програми, реструктуризація кредитів та урядова підтримка маскують вразливість банків.

ВВП

Міністерство економіки рф знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту до 0,4% у 2026 році з попередніх 1,3% та до 1,4% у 2027 році з 2,8%.

«Ця ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків…», — йдеться у звіті.

Згідно з оцінками звіту, 10% корпоративних кредитів є сумнівними, що є різким зростанням порівняно з 2024 роком, тоді як деякі великі банки повідомили, що у 2025 році частка непрацюючих кредитів у роздрібному секторі сягнула 15%.

Читайте також Банки «дружніх» росії країн стали обмежувати внесення рублів на рахунки

Також у звіті зазначається, що у 2025 році понад 500 000 росіян оголосили про банкрутство, що майже на третину більше, ніж у попередньому році, тоді як державні програми спонукали понад 13 мільйонів росіян взяти щонайменше три кредити одночасно.

Водночас заступник голови Центрального банку росії Філіп Габунія минулого місяця заявив, що «вразливі місця у фінансовому секторі не є критичними».

Він додав, що капітальний запас банків перебуває на найвищому рівні за останні три роки, а частка проблемних корпоративних кредитів, що становить 4%, не змінилася протягом останніх півтора року.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.