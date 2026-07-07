Знижки до 90% на подорожі: Іспанія відновила популярну програму Сьогодні 05:04 — Світ

Мадрид, Іспанія

В Іспанії вже четвертий рік поспіль працюватиме програма Verano Joven, яка дозволяє молодим людям значно дешевше подорожувати країною та Європою. Із 1 липня до 30 вересня 2026 року учасники можуть отримати знижки до 90% на автобуси та поїзди, а також придбати зі знижкою проїзний Interrail. Скористатися програмою можуть не лише громадяни Іспанії, а й іноземці, які легально проживають у країні.

Які знижки передбачає програма

Verano Joven фінансується урядом Іспанії та покликана зробити літні подорожі доступнішими для молоді, а також популяризувати громадський транспорт і внутрішній туризм.

У межах програми влітку 2026 року діятимуть такі знижки:

до 90% на міжміські автобуси;

до 90% на регіональні та приміські поїзди;

50% на високошвидкісні поїзди, далекі маршрути та інші комерційні залізничні перевезення (максимальна знижка — 30 євро на один квиток);

50% на проїзний Interrail Global Pass (10 поїздок протягом двох місяців), який дає змогу подорожувати залізницею більш ніж 30 країнами Європи.

Хто може взяти участь

Програма доступна для молодих людей віком від 18 до 30 років включно, які легально проживають в Іспанії та мають документи, що підтверджують особу й право на проживання.

Подати заявку можуть як громадяни Іспанії, так і іноземці, зокрема власники посвідки на проживання та громадяни інших країн ЄС, які офіційно мешкають в Іспанії.

Водночас туристи, які перебувають у країні тимчасово, скористатися програмою не можуть.

Як оформити знижку

Для отримання пільгових квитків необхідно попередньо зареєструватися в програмі та отримати персональний код учасника.

Для цього потрібно:

зареєструватися на офіційному сайті Verano Joven;

підтвердити особу та право на легальне проживання в Іспанії;

отримати персональний код;

вказувати цей код під час купівлі квитків на сайтах або в застосунках перевізників.

У Міністерстві транспорту Іспанії рекомендують пройти реєстрацію завчасно, оскільки без персонального коду придбати квитки зі знижкою неможливо. Код діятиме протягом усього періоду роботи програми — з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Також його не можна передавати іншим особам або використовувати для оформлення чужих квитків.

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