Знижки до 90% на подорожі: Іспанія відновила популярну програму

В Іспанії вже четвертий рік поспіль працюватиме програма Verano Joven, яка дозволяє молодим людям значно дешевше подорожувати країною та Європою. Із 1 липня до 30 вересня 2026 року учасники можуть отримати знижки до 90% на автобуси та поїзди, а також придбати зі знижкою проїзний Interrail. Скористатися програмою можуть не лише громадяни Іспанії, а й іноземці, які легально проживають у країні.
Які знижки передбачає програма
Verano Joven фінансується урядом Іспанії та покликана зробити літні подорожі доступнішими для молоді, а також популяризувати громадський транспорт і внутрішній туризм.
У межах програми влітку 2026 року діятимуть такі знижки:
до 90% на міжміські автобуси;
до 90% на регіональні та приміські поїзди;
50% на високошвидкісні поїзди, далекі маршрути та інші комерційні залізничні перевезення (максимальна знижка — 30 євро на один квиток);
50% на проїзний Interrail Global Pass (10 поїздок протягом двох місяців), який дає змогу подорожувати залізницею більш ніж 30 країнами Європи.
підтвердити особу та право на легальне проживання в Іспанії;
отримати персональний код;
вказувати цей код під час купівлі квитків на сайтах або в застосунках перевізників.
У Міністерстві транспорту Іспанії рекомендують пройти реєстрацію завчасно, оскільки без персонального коду придбати квитки зі знижкою неможливо. Код діятиме протягом усього періоду роботи програми — з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Також його не можна передавати іншим особам або використовувати для оформлення чужих квитків.