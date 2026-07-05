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Рейтинг найкращих країн для переїзду на пенсії

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Пенсіонер подорожує
Пенсіонер подорожує, Фото: magnific
Вихід на пенсію для багатьох людей — це можливість змінити місце проживання та обрати країну з комфортнішим кліматом і прийнятною вартістю життя. Два авторитетні міжнародні індекси — Retirement Abroad Index від Expatriate Healthcare та рейтинг International Living — оцінили десятки країн за критеріями, важливими саме для іноземних пенсіонерів.
Нещодавно ці дослідження проаналізувало угорське видання Pénzcentrum.
Retirement Abroad Index оцінює країни за такими параметрами:
  • доступність медичної допомоги;
  • візові вимоги та простота отримання дозволу на проживання;
  • загальна вартість життя;
  • рівень адаптації для іноземців;
  • поширеність англійської мови.
International Living, у свою чергу, спирається на багаторічний досвід кореспондентів та реальні відгуки експатів і враховує також якість житла, клімат, візові програми та загальну привабливість країни для переїзду.

Лідери Retirement Abroad Index: Філіппіни, Таїланд, Колумбія

За результатами Retirement Abroad Index, найвищу оцінку отримали Філіппіни — 78 балів зі 100. Країна відзначається простими умовами легалізації, низькими витратами на проживання та широким використанням англійської мови серед населення.
Таїланд посів другу позицію з 77 балами. Приватна медицина в країні має високу якість, а інфраструктура добре розвинена. Водночас для отримання пенсійної візи необхідно підтвердити рівень доходів та оформити медичне страхування.
Третє місце дісталося Колумбії — одному з найпопулярніших напрямків серед іноземних пенсіонерів у Латинській Америці.
Португалія стала найвищою серед європейських країн у цьому рейтингу. Серед її переваг — безпека, якісна система охорони здоров’я та високий рівень володіння англійською.
П’яту сходинку розділили Шрі-Ланка та Південно-Африканська Республіка.

Рейтинг International Living: Греція на першому місці

International Living визначив лідером Грецію. Дослідники пояснюють таку оцінку м’яким кліматом, великою кількістю сонячних днів та характерним розслабленим ритмом життя, відомим як «siga-siga» («не поспішай»).
Друге та третє місця зайняли Панама і Коста-Рика. Панама приваблює пенсіонерів спеціальною програмою Pensionado, що передбачає низку пільг для людей похилого віку. Коста-Рика відома розвиненою системою медичного обслуговування та сприятливими умовами для любителів природи.
До десятки найкращих країн за версією International Living також увійшли:
  • Португалія,
  • Мексика,
  • Італія,
  • Франція,
  • Іспанія,
  • Таїланд,
  • Малайзія.
За матеріалами:
visitworld.today
ПенсіяПенсіонерПодорожі
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