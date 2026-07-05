Рейтинг найкращих країн для переїзду на пенсії Сьогодні 16:08 — Світ

Пенсіонер подорожує, Фото: magnific

Вихід на пенсію для багатьох людей — це можливість змінити місце проживання та обрати країну з комфортнішим кліматом і прийнятною вартістю життя. Два авторитетні міжнародні індекси — Retirement Abroad Index від Expatriate Healthcare та рейтинг International Living — оцінили десятки країн за критеріями, важливими саме для іноземних пенсіонерів.

Нещодавно ці дослідження проаналізувало угорське видання Pénzcentrum.

Retirement Abroad Index оцінює країни за такими параметрами:

доступність медичної допомоги;

візові вимоги та простота отримання дозволу на проживання;

загальна вартість життя;

рівень адаптації для іноземців;

поширеність англійської мови.

International Living, у свою чергу, спирається на багаторічний досвід кореспондентів та реальні відгуки експатів і враховує також якість житла, клімат, візові програми та загальну привабливість країни для переїзду.

Лідери Retirement Abroad Index: Філіппіни, Таїланд, Колумбія

За результатами Retirement Abroad Index, найвищу оцінку отримали Філіппіни — 78 балів зі 100. Країна відзначається простими умовами легалізації, низькими витратами на проживання та широким використанням англійської мови серед населення.

Таїланд посів другу позицію з 77 балами. Приватна медицина в країні має високу якість, а інфраструктура добре розвинена. Водночас для отримання пенсійної візи необхідно підтвердити рівень доходів та оформити медичне страхування.

Третє місце дісталося Колумбії — одному з найпопулярніших напрямків серед іноземних пенсіонерів у Латинській Америці.

Португалія стала найвищою серед європейських країн у цьому рейтингу. Серед її переваг — безпека, якісна система охорони здоров’я та високий рівень володіння англійською.

П’яту сходинку розділили Шрі-Ланка та Південно-Африканська Республіка.

Рейтинг International Living: Греція на першому місці

International Living визначив лідером Грецію. Дослідники пояснюють таку оцінку м’яким кліматом, великою кількістю сонячних днів та характерним розслабленим ритмом життя, відомим як «siga-siga» («не поспішай»).

Друге та третє місця зайняли Панама і Коста-Рика. Панама приваблює пенсіонерів спеціальною програмою Pensionado, що передбачає низку пільг для людей похилого віку. Коста-Рика відома розвиненою системою медичного обслуговування та сприятливими умовами для любителів природи.

До десятки найкращих країн за версією International Living також увійшли:

Португалія,

Мексика,

Італія,

Франція,

Іспанія,

Таїланд,

Малайзія.

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