Скільки коштує оренда квартири в європейських містах Сьогодні 13:19 — Світ

Де найдорожче орендувати квартиру в Європі, Фото: magnific

Євростат порівняв середню вартість оренди двокімнатних немебльованих квартир у європейських містах. Найдорожчим містом виявилася Женева, тоді як одні з найнижчих цін зафіксовано у Скопʼє.

Про це пише Euronews.

Для дослідження експерти проаналізували вартість оренди у 40 містах 38 європейських країн, серед яких держави ЄС, країни-кандидати, члени ЄАВТ та Велика Британія.

У яких європейських містах найдорожче орендувати житло

За даними Євростату, найбільшу частку сімейного бюджету жителів Європи займають витрати на житло. З урахуванням комунальних послуг вони становлять 23,6% усіх споживчих витрат домогосподарств.

Найвищі ціни за оренду двокімнатного немебльованого житла зафіксовано у швейцарському місті Женева — у середньому €3 350 на місяць.

Друге місце посів Лондон, де аналогічне житло коштує близько €3 050 на місяць.

ТОП-10 найдорожчих європейських міст для оренди житла:

Женева (Швейцарія) — €3 350;

Лондон (Велика Британія) — €3 050;

Стокгольм, Швеція — €2 650;

Дублін, Ірландія — €2 650;

Осло, Норвегія — €2 550;

Париж, Франція — €2 500;

Копенгаген, Данія — €2 300;

Люксембург — €2 250;

Амстердам, Нідерланди — €2 150;

Гельсінкі, Фінляндія — €2 050.

Експерти пояснюють високі ціни значним попитом на житло, обмеженою пропозицією та високими доходами населення.

«Найбільша причина, чому орендна плата так сильно відрізняється по всій Європі, полягає в тому, що ринки житла є локальними. У таких місцях, як Женева, Лондон, Дублін чи Стокгольм, існує високий попит з боку добре оплачуваних працівників, міжнародних компаній, студентів та новоприбулих, тоді як пропозиція житла зростає недостатньо швидко», — сказав Euronews Business Мікк Кальмет, експерт з нерухомості Global Property.

Середня вартість оренди немебльованої двокімнатної квартири хорошої або дуже хорошої якості у 40 європейських містах., Інфографіка: Euronews

У яких містах оренда найдоступніша

Найдешевше орендувати двокімнатну квартиру можна у Скоп’є (Північна Македонія), де середня вартість становить €470 на місяць.

До міст із найнижчими цінами також увійшли Приштина (€520), Анкара (€770), Подгориця (€840), Софія (€900), Нікосія (€910), Тирана (€920), Бухарест (€930).

Белград, Сараєво, Рига та Таллінн тримаються в діапазоні приблизно €1 100 — €1 150. У Варшаві та Будапешті оренда сягає €1 300.

Де в ЄС життя найдорожче

Раніше Finance.ua писав , що Данія, Ірландія та Люксембург залишаються найдорожчими країнами Європейського Союзу за рівнем споживчих цін, тоді як Болгарія, Румунія та Польща входять до числа найдоступніших.

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