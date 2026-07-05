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Скільки коштує оренда квартири в європейських містах

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Де найдорожче орендувати квартиру в Європі
Де найдорожче орендувати квартиру в Європі, Фото: magnific
Євростат порівняв середню вартість оренди двокімнатних немебльованих квартир у європейських містах. Найдорожчим містом виявилася Женева, тоді як одні з найнижчих цін зафіксовано у Скопʼє.
Про це пише Euronews.
Для дослідження експерти проаналізували вартість оренди у 40 містах 38 європейських країн, серед яких держави ЄС, країни-кандидати, члени ЄАВТ та Велика Британія.

У яких європейських містах найдорожче орендувати житло

За даними Євростату, найбільшу частку сімейного бюджету жителів Європи займають витрати на житло. З урахуванням комунальних послуг вони становлять 23,6% усіх споживчих витрат домогосподарств.
Найвищі ціни за оренду двокімнатного немебльованого житла зафіксовано у швейцарському місті Женева — у середньому €3 350 на місяць.
Друге місце посів Лондон, де аналогічне житло коштує близько €3 050 на місяць.
ТОП-10 найдорожчих європейських міст для оренди житла:
  • Женева (Швейцарія) — €3 350;
  • Лондон (Велика Британія) — €3 050;
  • Стокгольм, Швеція — €2 650;
  • Дублін, Ірландія — €2 650;
  • Осло, Норвегія — €2 550;
  • Париж, Франція — €2 500;
  • Копенгаген, Данія — €2 300;
  • Люксембург — €2 250;
  • Амстердам, Нідерланди — €2 150;
  • Гельсінкі, Фінляндія — €2 050.
Експерти пояснюють високі ціни значним попитом на житло, обмеженою пропозицією та високими доходами населення.
«Найбільша причина, чому орендна плата так сильно відрізняється по всій Європі, полягає в тому, що ринки житла є локальними. У таких місцях, як Женева, Лондон, Дублін чи Стокгольм, існує високий попит з боку добре оплачуваних працівників, міжнародних компаній, студентів та новоприбулих, тоді як пропозиція житла зростає недостатньо швидко», — сказав Euronews Business Мікк Кальмет, експерт з нерухомості Global Property.
Середня вартість оренди немебльованої двокімнатної квартири хорошої або дуже хорошої якості у 40 європейських містах.
Середня вартість оренди немебльованої двокімнатної квартири хорошої або дуже хорошої якості у 40 європейських містах., Інфографіка: Euronews

У яких містах оренда найдоступніша

Найдешевше орендувати двокімнатну квартиру можна у Скоп’є (Північна Македонія), де середня вартість становить €470 на місяць.
До міст із найнижчими цінами також увійшли Приштина (€520), Анкара (€770), Подгориця (€840), Софія (€900), Нікосія (€910), Тирана (€920), Бухарест (€930).
Белград, Сараєво, Рига та Таллінн тримаються в діапазоні приблизно €1 100 — €1 150. У Варшаві та Будапешті оренда сягає €1 300.

Де в ЄС життя найдорожче

Раніше Finance.ua писав, що Данія, Ірландія та Люксембург залишаються найдорожчими країнами Європейського Союзу за рівнем споживчих цін, тоді як Болгарія, Румунія та Польща входять до числа найдоступніших.
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаЄвропа
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