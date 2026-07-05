У Нідерландах запустили безлімітний залізничний проїзний за 49 євро на місяць 05.07.2026, 02:14 — Світ

Цього літа ви можете подорожувати по всіх Нідерландах поїздом за 49 євро на місяць

Нідерландська національна компанія Nederlandse Spoorwegen спільно з урядом випустила літній абонемент, який дає змогу пасажирам безлімітно подорожувати поїздами по всій країні за 49 євро на місяць.

Про це повідомляє Euronews.

Програма отримала назву NS Flex Dal Vrij. За акційною ціною проїзний можна придбати до 30 червня терміном до двох місяців, тоді як його звичайна вартість становить 127,95 євро.

Абонемент діє лише поза годинами пік: у будні з 9:00 до 16:00 та з 18:30 до 6:30. У вихідні дні пасажири можуть користуватися поїздами без обмежень із 18:30 п’ятниці до 4:00 ранку понеділка.

Проїзний квиток поширюється на всі рейси під управлінням нідерландського перевізника, за винятком міжнародних поїздів Eurostar. Зі станції прибуття мандрівники можуть пересісти на міський автобус, трамвай чи метро за стандартним тарифом.

Схожі залізничні пропозиції діють і в інших європейських країнах. Німецька Deutsche Bahn продає квитки на міжміські рейси від 6,99 євро, іспанська Renfe запустила гнучкий проїзний для нерезидентів, а у Великій Британії доступний абонемент BritRail від 141 євро.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.