Експорт нафти із Саудівської Аравії майже досяг довоєнного рівня Сьогодні 21:33 — Світ

Мирна угода між США та Іраном вплинула на нафтовий ринок

Після відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку експорт нафти із Саудівської Аравії практично повернувся до рівня, який фіксувався до початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власну інформацію щодо відстеження танкерів.

Експорт нафти наблизився до середніх показників року

«Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії різко зріс, наблизившись до довоєнних рівнів, оскільки королівство знову почало пропускати свої танкери через Ормузьку протоку — це одна з найяскравіших ознак того, що постачання з Перської затоки нормалізуються після укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном», — пише видання.

За даними агентства, протягом шести днів до 2 липня Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, відвантажувала в середньому 6,3 млн барелів на добу.

«Це відповідає приблизно середньому показнику за 2025 рік і становить майже 90% від рівня лютого — місяця, коли країна та її сусіди по Перській затоці нарощували постачання перед початком війни з Іраном», — пише агентство.

Через протоку знову проходять великі нафтові танкери

Раніше, 25 липня, чотири саудівські нафтові супертанкери загальною вантажопідйомністю 8 млн барелів з’явилися в системах відстеження суден в Оманській затоці — після того, як перебували поблизу основних експортних терміналів Саудівської Аравії в Перській затоці, повідомили в агентстві.

У Міністерстві енергетики Саудівської Аравії поки що не відповіли на запит Bloomberg щодо коментаря.

За оцінками одного з американських чиновників, які він озвучив агентству, обсяг постачань нафти через Ормузьку протоку на даний момент перевищує 10 млн барелів на добу.

Водночас нафтові танкери, не пов’язані з іранським режимом, здебільшого використовують судноплавний коридор у територіальних водах Оману, безпеку якого забезпечують Сполучені Штати.

Мирна угода між США та Іраном вплинула на нафтовий ринок

18 червня 2026 року лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Кожен із них зробив це окремо, Трамп підписував документ у Франції. Того ж дня угода Трампа з Іраном вплинула на ціни на нафту.

19 червня 2026 року ціни на нафту знизилися на тлі поліпшення перспектив збільшення постачань після того, як нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку, яка знову відкрилася після укладення мирної угоди між США та Іраном.

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