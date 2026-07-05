Які паспорти визнали найсильнішими у світі Сьогодні 18:17 — Світ

Паспорт Швеції визнали найсильнішим у світі

Швеція посіла перше місце у рейтингу найсильніших паспортів світу. Загалом дев’ять із десяти позицій у ТОП-10 дісталися європейським країнам.

Про це свідчить рейтинг Global Passport Index від компанії Global Citizen Solutions, пише Euronews.

Під час оцінювання експерти аналізували широкий перелік показників, серед яких:

інвестиційна привабливість держави;

мобільність громадян;

податкове середовище;

конкурентоспроможність економіки;

рівень розвитку інновацій;

якість охорони здоровʼя;

безпека;

кліматичні умови;

рівень життя та соціальної інфраструктури.

Лідери рейтингу

Перше місце посіла Швеція. Високу позицію країні забезпечили хороші показники мобільності громадян, інвестиційної привабливості та один із найкращих у світі рівнів якості життя.

Другою стала Швейцарія, яка стала сьомою за мобільністю, другою за інвестиційною привабливістю та 36-ю за якістю життя.

Третю сходинку посіла Фінляндія, що стала світовим лідером за показником якості життя, а також посіла 4 місце за мобільністю та 28-ме — за інвестиційною привабливістю

До списку лідерів також увійшла Німеччина, Нідерланди та Данія (розділили п’яте місце), Ірландія, Велика Британія, Норвегія та Сінгапур.

Чому Велика Британія та США втратили позиції

Аналітики зазначають, що на позиції Великої Британії вплинув вихід країни з Європейського Союзу (Brexit), який позначився на можливостях безвізових подорожей.

Серед країн «Групи семи» G7 найбільше падіння за останні п’ять років продемонстрували США. Якщо у 2021 році американський паспорт очолював Global Passport Index, то вже у 2025 році країна опустилася до 14-го місця, а цього року піднялася до 12-ї позиції.



Однією з причин стало повернення окремими державами візових вимог для громадян США. Зокрема, Бразилія знову запровадила візовий режим для американських мандрівників.

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