0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які паспорти визнали найсильнішими у світі

Світ
50
Паспорт Швеції визнали найсильнішим у світі
Паспорт Швеції визнали найсильнішим у світі
Швеція посіла перше місце у рейтингу найсильніших паспортів світу. Загалом дев’ять із десяти позицій у ТОП-10 дісталися європейським країнам.
Про це свідчить рейтинг Global Passport Index від компанії Global Citizen Solutions, пише Euronews.
Під час оцінювання експерти аналізували широкий перелік показників, серед яких:
  • інвестиційна привабливість держави;
  • мобільність громадян;
  • податкове середовище;
  • конкурентоспроможність економіки;
  • рівень розвитку інновацій;
  • якість охорони здоровʼя;
  • безпека;
  • кліматичні умови;
  • рівень життя та соціальної інфраструктури.

Лідери рейтингу

Перше місце посіла Швеція. Високу позицію країні забезпечили хороші показники мобільності громадян, інвестиційної привабливості та один із найкращих у світі рівнів якості життя.
Другою стала Швейцарія, яка стала сьомою за мобільністю, другою за інвестиційною привабливістю та 36-ю за якістю життя.
Третю сходинку посіла Фінляндія, що стала світовим лідером за показником якості життя, а також посіла 4 місце за мобільністю та 28-ме — за інвестиційною привабливістю
До списку лідерів також увійшла Німеччина, Нідерланди та Данія (розділили п’яте місце), Ірландія, Велика Британія, Норвегія та Сінгапур.

Чому Велика Британія та США втратили позиції

Аналітики зазначають, що на позиції Великої Британії вплинув вихід країни з Європейського Союзу (Brexit), який позначився на можливостях безвізових подорожей.
Серед країн «Групи семи» G7 найбільше падіння за останні п’ять років продемонстрували США. Якщо у 2021 році американський паспорт очолював Global Passport Index, то вже у 2025 році країна опустилася до 14-го місця, а цього року піднялася до 12-ї позиції.
Однією з причин стало повернення окремими державами візових вимог для громадян США. Зокрема, Бразилія знову запровадила візовий режим для американських мандрівників.
За матеріалами:
Finance.ua
ПаспортПодорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems