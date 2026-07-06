У Литві пропонують конфісковувати електросамокати і велосипеди у порушників Сьогодні 09:44 — Світ

Пропонується посилити відповідальність власників потужних електросамокатів та електровелосипедів

У литовському Сеймі зареєстрували законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність власників потужних електросамокатів та електровелосипедів, якщо їхні транспортні засоби не зареєстровані та не застраховані відповідно до вимог закону.

Про це повідомляє LRT

У порушників такий транспорт можуть конфіскувати

Ініціатори законопроєкту зазначають, що деякі транспортні засоби не відповідають вимогам безпеки, не можуть бути зареєстровані та не мають права брати участь у дорожньому русі. Однак фактично відповідальність за їх використання в дорожньому русі не передбачена.

«Слід зазначити, що останнім часом на дорогах дедалі частіше з’являються транспортні засоби, які зовні схожі на електричні засоби мікромобільності або мопеди, але їхня потужність та (або) швидкість перевищують характеристики таких транспортних засобів. На незареєстрованих транспортних засобах пересуваються по тротуарах і велодоріжках на високій швидкості, створюючи загрозу для пішоходів і дітей-велосипедистів», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, зареєстрованого депутатом Алгімантасом Радвілою.

Розмір штрафів

Пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення нормою, згідно з якою за участь у дорожньому русі на незареєстрованому транспортному засобі, що за своєю конструкцією схожий на електросамокат або мопед, але не відповідає встановленим законом технічним характеристикам і не підлягає класифікації як засіб мікромобільності або мопед, накладатиметься штраф у розмірі від 50 до 100 євро.

За повторне порушення штраф становитиме від 150 до 200 євро.

Пропонується, щоб закон набрав чинності з 1 листопада 2026 року.

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Крім того, в литовському Сеймі зареєстровано поправки, які пропонують дозволити зупиняти електросамокати, електровелосипеди та інші засоби мікромобільності не лише поліції, а й уповноваженим працівникам муніципалітетів. Вони також зможуть виписувати штрафи за порушення.

«Наразі контроль за дорожнім рухом та застосування адміністративної відповідальності щодо цих учасників дорожнього руху фактично здійснює лише поліція, можливості якої обмежені. Тому значна частина порушень залишається незафіксованою, а порушники — безкарними», — зазначають ініціатори законопроєкту.

Європейська правда За матеріалами:

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