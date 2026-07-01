У Львові запроваджують нові правила паркування електросамокатів: за порушення штрафуватимуть Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

За неправильне паркування стягуватимуть додаткову плату

Із 1 липня у Львові залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування, які відображатимуться в мобільних додатках сервісів прокату.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

«Із середи, 1 липня, в історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування. Вони відображатимуться у мобільних додатках сервісів прокату», — сказано в повідомленні.

Нові правила впроваджуються у тестовому режимі.

«Межі зон паркування, їх кількість та інші умови можуть коригуватися залежно від результатів роботи системи та потреб мешканців. Після двох місяців функціонування ми проаналізуємо ефективність запроваджених заходів та, за необхідності, розглянемо додаткові рішення для кращого врегулювання руху та паркування електросамокатів», — розповів заступник директора департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури з розвитку велоінфраструктури ЛМР Орест Олеськів.

Посадовець пояснив, що місця для паркування визначалися таким чином, щоб забезпечити зручний доступ до основних громадських просторів, закладів та житлової забудови, а також не створювати перешкод для руху пішоходів, людей з інвалідністю та інших учасників дорожнього руху.

За неправильне паркування стягуватимуть додаткову плату

Можливість вільно залишати електросамокати поза межами дозволених зон буде обмежено. Оператори прокату запровадять додаткове стягнення у розмірі 100 грн для користувачів, які паркуватимуть транспорт у недозволених місцях.

«Перед початком поїздки рекомендуємо перевірити у мобільному додатку найближче доступне місце паркування до вашого пункту призначення та завчасно спланувати маршрут», — наголосив Олеськів.

Місто готує додаткові обмеження

Львів уже має меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів. У його межах швидкість прокатних самокатів обмежили до 20 км/год, а на окремих ділянках — до 15 км/год.

Також у місті визначили зони із забороною паркування та облаштували 79 офіційних локацій для стоянки й розвантаження електросамокатів.

Окрім цього, міська влада планує запровадити додаткові заходи безпеки. Серед них — обов’язкова верифікація віку користувачів, надання доступу до прокату лише особам від 16 років, обов’язкове використання захисних шоломів та обмеження швидкості до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках.

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