Штраф 10 тис. грн: у Києві пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах

На сайті КМДА зареєстровано петицію № 14248 із вимогою заборонити використання електросамокатів.

У тексті звернення пропонується заборонити користування електросамокатами особам до 18 років з метою підвищення безпеки. Також ініціатори пропонують запровадити штраф у розмірі 10 000 гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами.

Окремо в петиції міститься пропозиція щодо розширення інфраструктури: автори закликають облаштувати велодоріжки по всьому місту для руху велосипедів та електросамокатів, щоб забезпечити вільне пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років.

