Грошова допомога на бізнес: хто може отримати 3 тис. доларів Сьогодні 16:46 — Особисті фінанси

В Україні триває набір на освітню програму для тих, хто планує розпочати власну справу або розвинути вже існуючий бізнес. Учасники зможуть пройти практичне навчання з підприємництва, а також взяти участь у конкурсі на отримання грантів для розвитку проєктів. Проєкт реалізує благодійний фонд «Право на захист».

Йдеться про реалізацію освітньої програми «Право на бізнес: курс для підприємців» у Вінницькому регіоні.

Що отримають учасники

Програма триватиме два місяці і включатиме теоретичний та практичний блоки. Слухачі курсу вивчатимуть методи аналізу ринку, принципи побудови фінансових моделей, основи бухгалтерії, маркетингу, управління ризиками та клієнтського сервісу.

Учасникам, які пройдуть повний курс, нададуть допомогу у складанні бізнес-планів та оформленні заявок на фінансування.

Після завершення навчання випускники зможуть взяти участь у конкурсі на отримання цільової благодійної допомоги — грантів розміром до $3000 для розвитку власної справи.

Організаційні деталі та формат

Навчання розпочнеться 4 липня 2026 року і поєднуватиме два формати:

Офлайн-частина: 6 модулів, які проходитимуть щосуботи з 10:00 до 18:00 у безпечному приміщенні.

6 модулів, які проходитимуть щосуботи з 10:00 до 18:00 у безпечному приміщенні. Онлайн-частина: 1 додатковий навчальний модуль.

Протягом усього періоду навчання передбачено менторський супровід, коучингову підтримку від профільних експертів, а також практичні інструменти для управління фінансами та уникнення типових помилок при старті бізнесу.

Умови та терміни реєстрації

Зарахування на курс здійснюється на конкурсній основі. Для участі необхідно заповнити реєстраційну анкету.

Прийом заявок: триває до 31 травня 2026 року включно.

триває до включно. Оголошення результатів відбору: до 25 червня 2026 року.

Посилання на анкету, критерії відбору та детальну програму навчання оприлюднено на офіційному сайті організації (доступно через посилання «Актуальна інформація» у шапці профілю).

