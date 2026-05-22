Грошова допомога на бізнес: хто може отримати 3 тис. доларів

В Україні триває набір на освітню програму для тих, хто планує розпочати власну справу або розвинути вже існуючий бізнес. Учасники зможуть пройти практичне навчання з підприємництва, а також взяти участь у конкурсі на отримання грантів для розвитку проєктів. Проєкт реалізує благодійний фонд «Право на захист».
Йдеться про реалізацію освітньої програми «Право на бізнес: курс для підприємців» у Вінницькому регіоні.
Що отримають учасники
Програма триватиме два місяці і включатиме теоретичний та практичний блоки. Слухачі курсу вивчатимуть методи аналізу ринку, принципи побудови фінансових моделей, основи бухгалтерії, маркетингу, управління ризиками та клієнтського сервісу.
Учасникам, які пройдуть повний курс, нададуть допомогу у складанні бізнес-планів та оформленні заявок на фінансування.
Після завершення навчання випускники зможуть взяти участь у конкурсі на отримання цільової благодійної допомоги — грантів розміром до $3000 для розвитку власної справи.
Організаційні деталі та формат
Навчання розпочнеться 4 липня 2026 року і поєднуватиме два формати:
Офлайн-частина: 6 модулів, які проходитимуть щосуботи з 10:00 до 18:00 у безпечному приміщенні.
Онлайн-частина: 1 додатковий навчальний модуль.
Протягом усього періоду навчання передбачено менторський супровід, коучингову підтримку від профільних експертів, а також практичні інструменти для управління фінансами та уникнення типових помилок при старті бізнесу.