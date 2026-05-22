Українки, які змінили прізвище, масово стикаються з проблемами при отриманні допомоги по догляду за дитиною Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

Через старі банківські дані жінки втрачають соцвиплати

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики звернули увагу на проблему з оформленням допомоги по догляду за дитиною для жінок, які після одруження змінили прізвище.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Молоді матері не отримують виплати після подання документів

За інформацією комітету, жінки стикаються з труднощами під час оформлення допомоги по догляду за дитиною до одного року. Фіксується багато звернень від молодих матерів, які успішно подали документи через Пенсійний фонд чи ЦНАП, проте досі не отримали кошти.

Проблема виникає через те, що раніше у багатьох жінок вже були відкриті рахунки в Ощадбанку — ще на дівоче прізвище. І хоча ці рахунки могли бути давно закриті, за внутрішніми алгоритмами банк відкриває новий рахунок саме на старе прізвище.

Навіть якщо старий рахунок давно закритий, система банку повторно створює новий саме на попередні дані.

У результаті складаються дві основні ситуації: жінка або зовсім не дізнається про нараховані кошти (і вони повертаються до Пенсійного фонду), або не може ними скористатися через невідповідність прізвища в паспорті та на рахунку.

Комітет звернувся до Мінцифри та Мінсоцполітики

У комітеті повідомили, що звернулися до Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики з вимогою негайно врегулювати цю проблему.

Також закликали якнайшвидше запровадити можливість подавати документи на допомогу через застосунок «Дія» та отримувати виплати безпосередньо на Дія.Картку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки».

Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.

