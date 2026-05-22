Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості — інструкція Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Жінка перевіряє виплати по безробіттю

Внаслідок війни велика кількість українців втратила роботу. Якщо ви залишилися без роботи, а нову швидко знайти не вдалося, то можна стати на облік в центр зайнятості й отримувати тимчасові виплати по безробіттю. Де їх перевірити — розповідаємо далі.

Деталі

Для перевірки коштів скористуйтеся покроковим гайдом:

зайдіть на сайт Державної служби зайнятості (ДСЗ);

перейдіть в особистий кабінет: введіть логін і пароль (або зареєструйтесь, використовуючи кваліфікований електронний підпис);

оберіть категорію Нарахування та виплати;

подивіться, чи нараховані вам кошти.

Якщо ви з якихось причин не можете зайти на сайт центру зайнятості, можна зателефонувати на гарячу лінію ДСЗ — 0 800 600 288.

Вам потрібно буде назвати таку інформацію про себе:

в якому центрі зайнятості ви реєструвалися на виплати;

ваше прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

номер облікової картки платника податку (за можливості).

Допомога по безробіттю

Хто може отримати допомогу

Як йдеться на сайті Дії, допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову, можуть отримати всі застраховані та незастраховані особи, яких визнано безробітними (застрахованими є всі платники ЄСВ). Ними можуть бути люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерела існування. При цьому такі особи готові та здатні приступити до роботи.

Розміри виплат

Мінімальну допомогу по безробіттю (на початок 2022 року — від 650 до 1 000 грн на місяць) отримають:

ті, кого звільнили з підстав, які потягли за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність;

ті, чий страховий стаж протягом року, який передує місяцю реєстрації безробітним, менший шести місяців;

молодь, яка закінчила або припинила навчання в закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та шукає першу роботу.

В інших випадках розмір допомоги залежить від страхового стажу та визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу):

до двох років — 50%;

від двох до шести років — 55%;

від шести до 10 — 60%;

понад 10 років — 70%.

Розмір допомоги залежить і від того, як довго особа є безробітною:

перші 90 календарних днів — 100%;

упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;

у подальшому — 70%.

При цьому діють обмеження:

допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 1 січня 2022 року — 21 924 грн);

виплати надаються до 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — до 720 днів протягом двох років з дня призначення.

