Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості — інструкція
Деталі
- зайдіть на сайт Державної служби зайнятості (ДСЗ);
- перейдіть в особистий кабінет: введіть логін і пароль (або зареєструйтесь, використовуючи кваліфікований електронний підпис);
- оберіть категорію Нарахування та виплати;
- подивіться, чи нараховані вам кошти.
- в якому центрі зайнятості ви реєструвалися на виплати;
- ваше прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- номер облікової картки платника податку (за можливості).
Допомога по безробіттю
Хто може отримати допомогу
Розміри виплат
- ті, кого звільнили з підстав, які потягли за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність;
- ті, чий страховий стаж протягом року, який передує місяцю реєстрації безробітним, менший шести місяців;
- молодь, яка закінчила або припинила навчання в закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та шукає першу роботу.
- до двох років — 50%;
- від двох до шести років — 55%;
- від шести до 10 — 60%;
- понад 10 років — 70%.
- перші 90 календарних днів — 100%;
- упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;
- у подальшому — 70%.
- допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 1 січня 2022 року — 21 924 грн);
- виплати надаються до 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — до 720 днів протягом двох років з дня призначення.
