Щорічна відпустка: скільки днів дають працівнику в перший рік роботи

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який обчислюється з дня укладення трудового договору.

Про це сказано в повідомленні Федерації професійних спілок України.

Коли виникає право на повну відпустку

Порядок надання щорічних відпусток визначено статтею 10 Закону України «Про відпустки».

Право на щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи працівник отримує після шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Якщо відпустка надається раніше цього строку, її тривалість визначають пропорційно до фактично відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Хто може отримати відпустку раніше шести місяців

Щорічна відпустка повної тривалості до завершення шестимісячного строку безперервної роботи надається за бажанням працівника:

жінкам перед або після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

особам з інвалідністю;

працівникам віком до 18 років;

чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

особам, звільненим після проходження строкової військової служби, мобілізації, служби резервістів, служби офіцерського складу або альтернативної служби, якщо вони працевлаштувалися протягом трьох місяців після звільнення;

сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

працівникам, які навчаються та бажають приєднати відпустку до періоду складання іспитів, заліків чи виконання навчальних робіт;

працівникам, які мають путівку на санаторно-курортне лікування;

батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Відпустка для супроводу дитини на навчання

Працівникам, чиї діти віком до 18 років вступають до навчальних закладів в іншій місцевості, надається щорічна відпустка або її частина тривалістю не менше 12 календарних днів для супроводу дитини до місця навчання та у зворотному напрямку.

Якщо таких дітей двоє або більше, відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини.

