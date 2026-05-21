Як інвестувати за допомогою ШІ: поради експерта Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

ШІ та інвестиції

Штучний інтелект вже зараз докорінно змінює життя багатьох людей, допомагаючи в різних процесах. Не виключенням є й інвестування, адже й тут ШІ може статися в пригоді.

Про те, які інструменти існують в інвестуванні та за що кожен відповідає, а також як правильно користуватися штучним інтелектом у цьому процесі, розповів під час щорічної конференції Invest Talk Summit підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій — Михайло Пацан.

Чим ШІ корисний під час інвестування

Перше, на що звернув увагу Пацан, — це те, що ШІ значно пришвидшує процес інвестування. Тобто він дозволяє швидко перевіряти власні стратегії, оперативно виходити на ринок і починати заробляти.

«ШІ не ухвалює рішення за вас. Він використовується, щоб пришвидшити ваш процес інвестування, вашу стратегію і допомогти зробити це краще. Якщо ваша стратегія не робоча, то ШІ просто пришвидшить вам зрив кварталу набагато швидше. Якщо стратегія робоча, то з ШІ будете заробляти набагато швидше», — зазначив спікер.

Пацан наголосив на тому, що ШІ треба навчити робити збирати інформацію, аналізувати та в якому зрештою вигляді ви отримаєте відповідь.

На думку інвестора, для збирання даних найкраще підійде Perplexity.

«Він чудово аналізує дані та компанії, бо підключений та навчений саме під інвестиції. Має доступ до SEC (Комісія з цінних паперів та бірж. — Ред.) та до інших просторів, де можна зібрати інвестиційну інформацію. Дозволяє вам отримати всю актуальну базу даних».

Існують ще два інструменти, які допоможуть вам в інвестуванні — Claude та Codex. Як зазначив Пацан, вони відповідають за відстежування задач, розрахунки та креатив.

Як правильно використовувати ШІ, якщо ви вже вирішили інвестувати

За словами спікера, не слід запитувати ШІ: «Що мені купити?», адже в цьому випадку він просто видасть випадкову інформацію, на якій його навчали, і це вам нічого не дасть. Натомість варто питати: «Що перевірити?» ШІ повинен збирати факти, джерела та аналізувати дані. Лише після цього ви формуєте власний портфель.

Водночас не слід використовувати ШІ виключно як інструмент: «Збери мені аналітику та створи портфель», бо так можна лише втратити кошти. Формування портфеля має залишатися вашою відповідальністю. На перший план виходить власне навчання та розвиток навичок інвестора. Зокрема, щодо розвитку, то Пацан радить також використовувати ШІ саме в режимі «навчання». Так ШІ вам пояснить дії, які відбуваються, розповість які показники слід проаналізувати. І ви будете професійно розвиватися.

Окремо підприємець радить звертати увагу на ROIC (коефіцієнт рентабельності, який показує, наскільки ефективно компанія використовує весь вкладений капітал для отримання прибутку. — Ред.), адже на нього впливає дуже багато факторів.

Окрім того, як зазначив Пацан, потрібно аналізувати оцінку компанії та макроекономічні цикли. Лише після цього можна формувати портфель, розподіляючи його між різними активами.

Наостанок інвестор підкреслив, що ШІ значно допомагає у збалансуванні портфеля та пропорційному розподілі активів. Єдине, що слід пам’ятати: потрібно чітко визначити, що ШІ може робити, а що — ні. Важливо вміти ним керувати, адже ШІ — це інструмент, який пришвидшує та масштабує той хаос, який ви йому передаєте на вході".

