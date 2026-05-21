Ісландія першою у світі перейшла на 4-денний робочий тиждень: що це дало економіці Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Ісландія першою у світі перейшла на 4-денний робочий тиждень: що це дало економіці

Ісландія стала першою країною у світі, яка на національному рівні перейшла на чотириденний робочий тиждень. За даними Eurostat, темпи економічного зростання Ісландії у 2025 році перевищили показники таких країн, як Німеччина, Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Бельгія, Франція, Австрія, Італія та Фінляндія.

Про це пише Hotnews.ro.

Влада країни заявляє, що у 2025 році економіка Ісландії зросла на 1,3%, а у 2026 році очікується зростання на рівні 3%. Водночас рівень безробіття залишається низьким.

Рівень професійного вигорання знизився

Запровадження нового формату роботи базувалося на дослідженнях британського аналітичного центру Autonomy та ісландської організації Alda.

Дослідники зафіксували:

суттєве зниження рівня стресу та професійного вигорання;

покращення психічного та фізичного здоров’я працівників;

збільшення часу для сім’ї, відпочинку та особистих справ;

підвищення продуктивності праці.

У компаніях зазначили, що працівники стали більш зосередженими та ефективними завдяки кращому балансу між роботою та особистим життям.

Реформу тестували кілька років

Перехід до нового формату роботи розпочався з пілотних проєктів, які тривали з 2015 до 2019 року. У тестуванні взяли участь понад 2500 працівників, що становило близько 1% населення країни.

Експеримент охопив не лише офісних працівників, а й співробітників дитячих садків, шкіл, лікарень, соціальних служб, поліції та інших державних установ.

Робочий тиждень скоротили з 40 до 35−36 годин без зменшення зарплати. Для адаптації до нової моделі організації скорочували тривалість нарад, оптимізували робочі процеси та відмовлялися від зайвих завдань.

Популярність чотириденного робочого тижня також пов’язують зі зміною підходів до праці серед покоління Z. Молоді працівники дедалі частіше відмовляються від культури постійних перевантажень та очікують більш гнучких умов роботи.

Досвід Ісландії вивчають інші країни

Після результатів ісландського експерименту подібні ініціативи почали обговорювати та тестувати в інших країнах, зокрема у Великій Британії, Іспанії, Німеччині та Новій Зеландії.

Профспілки та роботодавці використовують результати досліджень як аргумент на користь зміни традиційної моделі організації праці.

Що кажуть про запровадження чотириденного робочого тижня в Україні

Раніше Finance.ua розповідав , що навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу. Таку думку висловлював народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він вважає, що такий формат можна було б дозволити як експеримент. Проте примусове запровадження чотириденного тижня, на його думку, у період війни є недоцільним.

Читайте також У яких країнах Європи найчастіше працюють у вихідні (інфографіка)

Зі свого боку в ЄБА заявляли , що ідея запровадження чотириденного робочого тижня в Україні викликає інтерес у роботодавців. Однак реалії українського бізнесу сьогодні значно відрізняються. Там зазначали, що виробничі компанії працюють на межі ресурсів, часто стикаються з дефіцитом кадрів та підвищеним навантаженням. Для них скорочення робочих днів можливе лише за умови автоматизації процесів або зміни графіків роботи.

Водночас офісні команди мають більше гнучкості і в деяких випадках уже експериментують із коротшими тижнями, переважно у непікові періоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.