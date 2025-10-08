«Компанії працюють на межі». Бізнес озвучив своє ставлення до чотириденного робочого тижня
Ідея запровадження чотириденного робочого тижня в Україні викликає інтерес у роботодавців. Однак реалії українського бізнесу сьогодні значно відрізняються.
Про це заявила Мар’яна Луцишин, керівниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), спираючись на думки компаній-членів організації, у коментарі NV Бізнес.
Соціальний та економічний контекст
За словами Луцишин, виробничі компанії працюють на межі ресурсів, часто стикаються з дефіцитом кадрів та підвищеним навантаженням. Для них скорочення робочих днів можливе лише за умови автоматизації процесів або зміни графіків роботи.
Водночас офісні команди мають більше гнучкості і в деяких випадках уже експериментують із коротшими тижнями, переважно у непікові періоди.
Луцишин наголошує, що у воєнний час запровадження такої моделі може сприйматися неоднозначно.
«Коли тисячі українців служать і працюють на фронті 24/7, бізнес у тилу повинен залишатися стійким, а не експериментальним. Зараз для компаній головне — стабільність, чіткі правила гри та підтримка тих, хто тримає економіку країни», — додає експертка.
Луцишин вважає, що в українських компаній з’явиться простір для подібних експериментів уже після стабілізації економічної ситуації — у період відновлення та зростання.
«Ми теж до цього прийдемо. Але трохи пізніше — коли бізнес працюватиме не в умовах виживання, а розвитку», — підсумовує керівниця Західноукраїнського офісу ЄБА.
Погляд на міжнародний досвід
У світі чотириденний тиждень поступово стає трендом у високорозвинених економіках із високим рівнем автоматизації та соціальних стандартів. Проте в Україні, де ринок праці стикається з дефіцитом кадрів і нерівномірним навантаженням у різних секторах, повномасштабне впровадження такої моделі поки що передчасне.
Нагадаємо, Нідерланди офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень. У країні вважають, що 32 годин протягом тижня більш ніж достатньо для процвітання бізнесу та виконання службових зобов’язань.
Раніше в Держслужби зайнятості прокоментували можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня. В умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці перейшов на воєнні рейки. Детальніше про позицію служби зайнятості можна почитати тут.
