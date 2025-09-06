Нідерланди офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень Сьогодні 22:11 — Світ

Нідерланди офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень

У Нідерландах відмовилися від п’ятиденного робочого тижня: у 2024 році середня тривалість роботи становила 32,1 години, а зміни багато в чому зумовили жінки.

Переваги скороченого робочого тижня

Такий підхід допомагає утримати людей на ринку праці, тоді як у США жінки масово залишають роботу через примусові повернення в офіс.

У країні вважають, що 32 годин протягом тижня більш ніж достатньо для процвітання бізнесу та виконання службових зобов’язань.

Працівники називають серед багатьох переваг таких змін можливість тримати баланс між роботою та особистим життям, а також гнучкий графік. Нідерланди поставили вище пріоритет повноцінного життя над статистикою продуктивності.

«Замість того щоб перевтомлюватися і рано вигорати, працівники мають змогу працювати довше. Як наслідок, старше населення не так швидко потрапляє в категорію „пенсіонери, які перебувають на утриманні“, і більшості працівників гарантується більш тривала кар’єра в обраній ними галузі. Скорочений робочий тиждень у Нідерландах має далекосяжні переваги для роботодавців і працівників», — йдеться у матеріалі видання The HR Digest.

Які ще країни запровадили 4-денний робочий тиждень

До слова, у багатьох країнах світу вже проводяться експерименти з чотириденним робочим тижнем.

Наприклад, у Польщі уряд запускає пілотну програму, в межах якої буде проведено експеримент зі скороченим робочим тижнем при збереженні поточного рівня зарплат.

У Німеччині з лютого 2024 року 50 компаній тестують чотириденний робочий тиждень з однаковою оплатою праці.

У Великій Британії понад 200 компаній оголосили про перехід на постійний чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати.

Дослідження показують, що такий підхід може призвести до підвищення продуктивності та зниження рівня стресу серед працівників.

Водночас Австрія та Данія також підтримують скорочення робочого тижня в середньому до 34 годин.

Довідка Finance.ua:

раніше Данило Гетманцев заявляв, навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу. Проте примусове запровадження чотириденного тижня, на його думку, у період війни є недоцільним;

у Держслужбі зайнятості також зазначили, в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці перейшов на воєнні рейки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин зараз може нараховувати до 60-ти замість звичайних 40-ка годин. Але у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива.

