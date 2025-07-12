Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень — Finance.ua
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Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень

Світ
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Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень
Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень
У Британії 17 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень, заробивши іноді до +130% виручки. Працівники стали рідше хворіти, тоді як їхня продуктивність зросла. Перехід на чотириденний робочий тиждень може бути корисним для фінансових показників компаній.
Про це свідчать результати нового дослідження 4 Day Week Foundation, проведеного у Великій Британії, передає CNN.

Що показав експеримент

Протягом шести місяців — з листопада по квітень — майже тисяча співробітників у 17 компаніях та організаціях працювали коротший тиждень, зберігаючи повну оплату праці та обсяг роботи.
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Усі 17 учасників вирішили залишити скорочений тиждень і після завершення експерименту.
Коротший тиждень приніс користь не лише працівникам. Деякі компанії зафіксували зростання прибутків і зменшення кількості лікарняних днів порівняно з тим же періодом попереднього року.
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BrandPipe, компанія з розробки програмного забезпечення у Лондоні, повідомила про зростання доходів майже на 130%.
BrandPipe — одна з чотирьох організацій, котрі надали дані щодо прибутків. У трьох із них вони зросли, і лише в однієї — зменшилися. Втім, результат порівнювався з іншим періодом — шістьма місяцями перед початком експерименту.
Також чотири організації повідомили про зменшення кількості днів лікарняних та особистих відпусток. Ще дві організації зафіксували їхнє зростання.
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Автори звіту зазначають, що дані про доходи та відвідуваність обмежені.
Серед 17 учасників були не лише приватні компанії, а й вісім благодійних, некомерційних, неурядових та волонтерських організацій.
Більшість із них обрали чотириденний тиждень, п’ять — дев’ятиденний формат (чотири робочі дні на тиждень через один тиждень).
Результати британського експерименту з’явилися на тлі схожих успішних досліджень у США, Великій Британії та Німеччині.
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Працівники у цих країнах повідомляли про покращення самопочуття та зниження рівня стресу.
Після масштабного дослідження у Великій Британії у 2022 році, в якому взяли участь 61 організація, більшість із них зберегли скорочений тиждень і надалі.
Схожі результати показали тести у США та Канаді у 2022−2023 роках: майже всі компанії залишили нову політику.
Однак не всі експерименти залишилися поза критикою. Професор державної політики у Лондонському королівському коледжі Майкл Сандерс наголосив, що експерименти проводяться серед компаній, які самі виявили зацікавленість.
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«Це не дає повного уявлення про те, що станеться, якщо інші компанії вирішать спробувати таку модель», — пояснив він CNN.
Водночас директор кампанії 4 Day Week Foundation Джо Райл заперечив, зауваживши, що за кілька років у схожих дослідженнях взяли участь сотні компаній з різних галузей — з різним рівнем мотивації та залучення.
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