Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень — Finance.ua

Британські компанії збільшили прибутки після переходу на чотириденний робочий тиждень
У Британії 17 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень, заробивши іноді до +130% виручки. Працівники стали рідше хворіти, тоді як їхня продуктивність зросла. Перехід на чотириденний робочий тиждень може бути корисним для фінансових показників компаній.
Про це свідчать результати нового дослідження 4 Day Week Foundation, проведеного у Великій Британії, передає CNN.
Що показав експеримент
Протягом шести місяців — з листопада по квітень — майже тисяча співробітників у 17 компаніях та організаціях працювали коротший тиждень, зберігаючи повну оплату праці та обсяг роботи.
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Усі 17 учасників вирішили залишити скорочений тиждень і після завершення експерименту.
Коротший тиждень приніс користь не лише працівникам. Деякі компанії зафіксували зростання прибутків і зменшення кількості лікарняних днів порівняно з тим же періодом попереднього року.
BrandPipe, компанія з розробки програмного забезпечення у Лондоні, повідомила про зростання доходів майже на 130%.
BrandPipe — одна з чотирьох організацій, котрі надали дані щодо прибутків. У трьох із них вони зросли, і лише в однієї — зменшилися. Втім, результат порівнювався з іншим періодом — шістьма місяцями перед початком експерименту.
Також чотири організації повідомили про зменшення кількості днів лікарняних та особистих відпусток. Ще дві організації зафіксували їхнє зростання.
Автори звіту зазначають, що дані про доходи та відвідуваність обмежені.
Серед 17 учасників були не лише приватні компанії, а й вісім благодійних, некомерційних, неурядових та волонтерських організацій.
Більшість із них обрали чотириденний тиждень, п’ять — дев’ятиденний формат (чотири робочі дні на тиждень через один тиждень).
Результати британського експерименту з’явилися на тлі схожих успішних досліджень у США, Великій Британії та Німеччині.
Працівники у цих країнах повідомляли про покращення самопочуття та зниження рівня стресу.
Після масштабного дослідження у Великій Британії у 2022 році, в якому взяли участь 61 організація, більшість із них зберегли скорочений тиждень і надалі.
Схожі результати показали тести у США та Канаді у 2022−2023 роках: майже всі компанії залишили нову політику.
Однак не всі експерименти залишилися поза критикою. Професор державної політики у Лондонському королівському коледжі Майкл Сандерс наголосив, що експерименти проводяться серед компаній, які самі виявили зацікавленість.
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«Це не дає повного уявлення про те, що станеться, якщо інші компанії вирішать спробувати таку модель», — пояснив він CNN.
Водночас директор кампанії 4 Day Week Foundation Джо Райл заперечив, зауваживши, що за кілька років у схожих дослідженнях взяли участь сотні компаній з різних галузей — з різним рівнем мотивації та залучення.
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