Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження — Finance.ua
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Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження

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Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження
Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження
У світі зростає кількість компаній, які переходять на чотириденний робочий тиждень. Як показало дослідження, це може бути не лише реалістичною, а й ефективною моделлю праці — за умови системного й обґрунтованого впровадження.
Про це свідчать результати масштабного дослідження проєкту InnovaWorking, у якому взяли участь компанії з шести європейських країн, зокрема з Іспанії, Франції та Нідерландів.

Позитивний вплив 4-денного робочого тижня

За його підсумками встановлено, що скорочений робочий тиждень, гнучкий графік і можливість працювати віддалено сприяють зростанню продуктивності, зменшенню кадрової плинності та покращенню балансу між професійним і особистим життям працівників.
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Керівниця дослідницької групи Ана Белен Муньос Руїс наголосила, що такі формати справді працюють, якщо бізнес зацікавлений у реальних змінах.

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Успішність впровадження залежить також від рівня розвитку системи колективних переговорів у конкретній країні.
У державах, де ці механізми добре налагоджені, як-от у Франції чи Іспанії, нові формати розповсюджуються активніше.
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Натомість в Ірландії чи Угорщині їх впроваджують переважно окремі компанії з власної ініціативи.
Крім того, дослідники звернули увагу на демографічні зміни. В умовах старіння населення в Європі скорочений робочий тиждень може стати важливим фактором для збереження літніх працівників у професії.
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