Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження Сьогодні 21:24

Скорочений робочий тиждень позитивно впливає на продуктивність працівників у ЄС — дослідження

У світі зростає кількість компаній, які переходять на чотириденний робочий тиждень. Як показало дослідження, це може бути не лише реалістичною, а й ефективною моделлю праці — за умови системного й обґрунтованого впровадження.

Про це свідчать результати масштабного дослідження проєкту InnovaWorking, у якому взяли участь компанії з шести європейських країн, зокрема з Іспанії, Франції та Нідерландів.

Позитивний вплив 4-денного робочого тижня

За його підсумками встановлено, що скорочений робочий тиждень, гнучкий графік і можливість працювати віддалено сприяють зростанню продуктивності, зменшенню кадрової плинності та покращенню балансу між професійним і особистим життям працівників.

Керівниця дослідницької групи Ана Белен Муньос Руїс наголосила, що такі формати справді працюють, якщо бізнес зацікавлений у реальних змінах.

Успішність впровадження залежить також від рівня розвитку системи колективних переговорів у конкретній країні.

У державах, де ці механізми добре налагоджені, як-от у Франції чи Іспанії, нові формати розповсюджуються активніше.

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Натомість в Ірландії чи Угорщині їх впроваджують переважно окремі компанії з власної ініціативи.

Крім того, дослідники звернули увагу на демографічні зміни. В умовах старіння населення в Європі скорочений робочий тиждень може стати важливим фактором для збереження літніх працівників у професії.

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