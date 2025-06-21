ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка) Сьогодні 09:27 — Світ

ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка)

Серед країн, де працівники проводять на роботі найбільше часу, лідирує Бутан — тут середній робочий тиждень триває 54,4 години. Найменше робочий тиждень триває у Руанді, а також розвинених Європейських країнах.

Такого висновку дійшли аналітики «Слово і діло», проаналізувавши дані Міжнародної організації праці.

України в останніх оновлених даних немає. До рейтингу включено лише країни з актуальними показниками за 2022−2024 роки. Більш застарілі відомості не враховувалися.

До п’ятірки країн із найдовшим тижневим навантаженням, окрім Бутану, входять:

Судан — 50,8 години;

Йорданія — 48,8;

ОАЕ — 48,7;

Монголія — 47,2.

На протилежному боці рейтингу — держави з найкоротшим робочим тижнем.

У Руанді працівники в середньому працюють лише 30,2 години на тиждень, у Нідерландах — 30,5, а в Данії — 32,5. Найменше працюють також у Норвегії (32,6), Німеччині (33,2) та Австрії (33,5).

Також коротким є робочий тиждень у європейських країнах, які вже давно запровадили більш гнучкі підходи до балансу між роботою та життям. Наприклад, у Франції — 35,5 години на тиждень, у Фінляндії — 33,8, у Швеції — 34,5.

ТОП-10 країн за тривалістю робочого тижня:

Бутан — 54,4 години (2022) Судан — 50,8 (2022) Йорданія — 48,8 (2023) ОАЕ — 48,7 (2023) Монголія — 47,2 (2023) Іран — 46,8 (2023) Бангладеш — 46,0 (2023) Індія — 45,7 (2024) Зімбабве — 45,5 (2023) Бруней — 45,2 (2023)

Нагадаємо, у Києві зареєстровано 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це приблизно 10% від усієї кількості ВПО в Україні. Водночас працевлаштованими є лише 27% з них.

За даними Служби зайнятості, з початком літа на українському ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій, а також більшується число неповнолітніх, які шукають тимчасову роботу.

Кого шукають роботодавці:

підсобних робітників;

педагогів-організаторів;

стюардів (послуги в дорозі);

плодоовочівників;

робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

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Слово і Діло За матеріалами:

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