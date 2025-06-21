ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка)

Світ
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ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка)
ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка)
Серед країн, де працівники проводять на роботі найбільше часу, лідирує Бутан — тут середній робочий тиждень триває 54,4 години. Найменше робочий тиждень триває у Руанді, а також розвинених Європейських країнах.
Такого висновку дійшли аналітики «Слово і діло», проаналізувавши дані Міжнародної організації праці.
України в останніх оновлених даних немає. До рейтингу включено лише країни з актуальними показниками за 2022−2024 роки. Більш застарілі відомості не враховувалися.
До п’ятірки країн із найдовшим тижневим навантаженням, окрім Бутану, входять:
  • Судан — 50,8 години;
  • Йорданія — 48,8;
  • ОАЕ — 48,7;
  • Монголія — 47,2.
На протилежному боці рейтингу — держави з найкоротшим робочим тижнем.
У Руанді працівники в середньому працюють лише 30,2 години на тиждень, у Нідерландах — 30,5, а в Данії — 32,5. Найменше працюють також у Норвегії (32,6), Німеччині (33,2) та Австрії (33,5).
ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня (інфографіка)
Також коротким є робочий тиждень у європейських країнах, які вже давно запровадили більш гнучкі підходи до балансу між роботою та життям. Наприклад, у Франції — 35,5 години на тиждень, у Фінляндії — 33,8, у Швеції — 34,5.
ТОП-10 країн за тривалістю робочого тижня:
  1. Бутан — 54,4 години (2022)
  2. Судан — 50,8 (2022)
  3. Йорданія — 48,8 (2023)
  4. ОАЕ — 48,7 (2023)
  5. Монголія — 47,2 (2023)
  6. Іран — 46,8 (2023)
  7. Бангладеш — 46,0 (2023)
  8. Індія — 45,7 (2024)
  9. Зімбабве — 45,5 (2023)
  10. Бруней — 45,2 (2023)
Нагадаємо, у Києві зареєстровано 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це приблизно 10% від усієї кількості ВПО в Україні. Водночас працевлаштованими є лише 27% з них.
За даними Служби зайнятості, з початком літа на українському ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій, а також більшується число неповнолітніх, які шукають тимчасову роботу.
Кого шукають роботодавці:
  • підсобних робітників;
  • педагогів-організаторів;
  • стюардів (послуги в дорозі);
  • плодоовочівників;
  • робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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