У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження Сьогодні 16:41 — Особисті фінанси

У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження

У Києві зареєстровано 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це приблизно 10% від усієї кількості ВПО в Україні. Водночас працевлаштованими є лише 27% з них.

Такі дані озвучила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна під час форуму Human capital dimension at the URC 2025, передає «Інтерфакс-Україна».

Ще 17% переселенців у столиці наразі перебувають у пошуку роботи. Однак, за словами Алтуніної, за останні три роки Центр зайнятості допоміг знайти роботу лише 8400 переселенцям. Із 246 тисяч працездатних ВПО в Києві, за офіційною статистикою, роботу через ЦЗ отримали 61 особа. Ще 381 людина отримала мікрогранти.

Окрім тих, хто вже працевлаштований у Києві, ще 11% переселенців працюють за попереднім місцем проживання, 10% — дистанційно, а 3% переїхали разом зі своїм роботодавцем.

Проблеми з працевлаштуванням

Серед основних труднощів переселенці називають упереджене ставлення (його відчули 32% опитаних), нестачу роботи за фахом, відсутність документів про освіту, а також конкуренцію з місцевими мешканцями.

Часто люди, які приїхали з Донеччини, Луганщини чи Харківщини, не знаходять у столиці вакансій, які відповідали б їхній спеціалізації.

Що пропонує Рада ВПО

Алтуніна закликала розробити окрему програму працевлаштування ВПО або включити відповідний розділ до Нацстратегії зайнятості. Вона також запропонувала налагодити публічно-приватне партнерство у сфері працевлаштування, створити локальні програми, здійснювати регулярний моніторинг їхньої ефективності та забезпечити зворотний зв’язок.

Особливо важливим, на її думку, є посилення інформування та правопросвітництва для переселенців.

Нагадаємо, станом на березень 2025 року у Києві на обліку перебували 424 056 внутрішньо переміщені особи. З них 239 976 людей були вимушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

На обліку осіб, які потребують тимчасового житла, перебувають 2864 сім’ї та одиноких громадян. 115 родин (392 особи), отримали житло для тимчасового проживання та підписали відповідні договори з балансоутримувачами.

З липня 2025 року заклади, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримуватимуть компенсації напряму від Пенсійного фонду.

Водночас Національне агентств з розшуку та менеджменту активів та Київська міська військова адміністрація розпочинають соціальну програму для забезпечення житлом українців, які втратили домівки через війну. Так, у столиці планують передавати арештовані квартири переселенцям.

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