У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження

Особисті фінанси
58
У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження
У Києві лише 27% переселенців мають роботу — дослідження
У Києві зареєстровано 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це приблизно 10% від усієї кількості ВПО в Україні. Водночас працевлаштованими є лише 27% з них.
Такі дані озвучила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна під час форуму Human capital dimension at the URC 2025, передає «Інтерфакс-Україна».
Ще 17% переселенців у столиці наразі перебувають у пошуку роботи. Однак, за словами Алтуніної, за останні три роки Центр зайнятості допоміг знайти роботу лише 8400 переселенцям. Із 246 тисяч працездатних ВПО в Києві, за офіційною статистикою, роботу через ЦЗ отримали 61 особа. Ще 381 людина отримала мікрогранти.
Окрім тих, хто вже працевлаштований у Києві, ще 11% переселенців працюють за попереднім місцем проживання, 10% — дистанційно, а 3% переїхали разом зі своїм роботодавцем.

Проблеми з працевлаштуванням

Серед основних труднощів переселенці називають упереджене ставлення (його відчули 32% опитаних), нестачу роботи за фахом, відсутність документів про освіту, а також конкуренцію з місцевими мешканцями.
Часто люди, які приїхали з Донеччини, Луганщини чи Харківщини, не знаходять у столиці вакансій, які відповідали б їхній спеціалізації.

Що пропонує Рада ВПО

Алтуніна закликала розробити окрему програму працевлаштування ВПО або включити відповідний розділ до Нацстратегії зайнятості. Вона також запропонувала налагодити публічно-приватне партнерство у сфері працевлаштування, створити локальні програми, здійснювати регулярний моніторинг їхньої ефективності та забезпечити зворотний зв’язок.
Особливо важливим, на її думку, є посилення інформування та правопросвітництва для переселенців.
Читайте також
Нагадаємо, станом на березень 2025 року у Києві на обліку перебували 424 056 внутрішньо переміщені особи. З них 239 976 людей були вимушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.
На обліку осіб, які потребують тимчасового житла, перебувають 2864 сім’ї та одиноких громадян. 115 родин (392 особи), отримали житло для тимчасового проживання та підписали відповідні договори з балансоутримувачами.
З липня 2025 року заклади, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримуватимуть компенсації напряму від Пенсійного фонду.
Водночас Національне агентств з розшуку та менеджменту активів та Київська міська військова адміністрація розпочинають соціальну програму для забезпечення житлом українців, які втратили домівки через війну. Так, у столиці планують передавати арештовані квартири переселенцям.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems