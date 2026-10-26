Де в ЄС найдешевший продуктовий кошик (інфографіка)

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Також продукти харчування дешевші у країнах Східної Європи та Балкан, включаючи кандидатів на вступ до ЄС. Наприклад, індекс становить 59,8 у Північній Македонії, 67,9 у Боснії та Герцеговині та 68,8 у Сербії.
Туреччина (82,1) дорожча, ніж кілька країн-членів ЄС, хоча й залишається нижчою за середній показник по ЄС. Туреччина також має найвищу інфляцію на продукти харчування в Європі.
Думка експерта
Іларія Бенедетті, доцентка Університету Тушії, зазначила, що хоча ціни на продукти харчування в деяких країнах нижчі, ніж у середньому по ЄС, домогосподарства витрачають більшу частину свого бюджету на їжу. Наприклад, продукти харчування дешевші в Румунії, але домогосподарства витрачають 23,1% свого бюджету на їжу та безалкогольні напої. Ця частка також перевищує 20% у Болгарії.
Продуктовий кошик з 18 товарів
Продуктовий кошик з 18 товарів коштує в ЄС 69,84 євро.
Numbeo перераховує 19 товарів у своїй категорії «Ринки». Euronews Business зібрала ціни на ці товари у жовтні 2026 року. Сума зазначених цін на 18 товарів, причому кожен враховується один раз, а не зважується, дає середню вартість кошика в ЄС у розмірі 69,84 євро.
Продуктовий кошик найдорожчий у Швейцарії — 137,90 євро, тоді як у Молдові найдешевший — 41,10 євро.
У Норвегії кошик також коштує понад 100 євро (116,10 євро). Серед інших дорогих країн — Люксембург (99 євро), Австрія (88,10 євро) та Данія (87,70 євро).
Франція все ще залишається найдорожчою серед п’яти основних економік, що порівнюються. Кошик коштує 87,40 євро у Франції, порівняно з лише 63 євро в Іспанії. Ці продукти коштують 80 євро в Італії, 75,20 євро в Німеччині та 69,10 євро у Великій Британії.
Раніше писали, в яких країнах ЄС нині беруть тимчасовий захист, а звідки їдуть. Станом на 31 серпня 2026 року 4,43 мільйона громадян, які втекли з України після російської агресії, мали статус тимчасового захисту.
Порівняно з 31 липня 2026 року кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 3 290 (+0,1%),свідчить статистика Євростату.
3 найбільші абсолютні показники зростання спостерігалися в Німеччині (+4 330; +0,3%), Румунії (+3 440; +1,6%) та Чехії (+3 135; +0,8%).