Де в ЄС найдешевший продуктовий кошик (інфографіка)

У ЄС Румунія (66,7) є найдешевшою країною для продуктів харчування, ціни на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС.

Про це йдеться в статистиці Євростату

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Також продукти харчування дешевші у країнах Східної Європи та Балкан, включаючи кандидатів на вступ до ЄС. Наприклад, індекс становить 59,8 у Північній Македонії, 67,9 у Боснії та Герцеговині та 68,8 у Сербії.

Туреччина (82,1) дорожча, ніж кілька країн-членів ЄС, хоча й залишається нижчою за середній показник по ЄС. Туреччина також має найвищу інфляцію на продукти харчування в Європі.

Думка експерта

Іларія Бенедетті, доцентка Університету Тушії, зазначила, що хоча ціни на продукти харчування в деяких країнах нижчі, ніж у середньому по ЄС, домогосподарства витрачають більшу частину свого бюджету на їжу. Наприклад, продукти харчування дешевші в Румунії, але домогосподарства витрачають 23,1% свого бюджету на їжу та безалкогольні напої. Ця частка також перевищує 20% у Болгарії.

Продуктовий кошик з 18 товарів

Продуктовий кошик з 18 товарів коштує в ЄС 69,84 євро.

Numbeo перераховує 19 товарів у своїй категорії «Ринки». Euronews Business зібрала ціни на ці товари у жовтні 2026 року. Сума зазначених цін на 18 товарів, причому кожен враховується один раз, а не зважується, дає середню вартість кошика в ЄС у розмірі 69,84 євро.

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Найдорожчий та найдешевший кошик

Продуктовий кошик найдорожчий у Швейцарії — 137,90 євро, тоді як у Молдові найдешевший — 41,10 євро.

У Норвегії кошик також коштує понад 100 євро (116,10 євро). Серед інших дорогих країн — Люксембург (99 євро), Австрія (88,10 євро) та Данія (87,70 євро).

Франція все ще залишається найдорожчою серед п’яти основних економік, що порівнюються. Кошик коштує 87,40 євро у Франції, порівняно з лише 63 євро в Іспанії. Ці продукти коштують 80 євро в Італії, 75,20 євро в Німеччині та 69,10 євро у Великій Британії.

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