«єВідновлення»: чи можна отримати компенсацію за кілька зруйнованих квартир або будинків

Як отримати компенсацію за декілька зруйнованих об’єктів нерухомості за програмою «єВідновлення»

Компенсацію за програмою «єВідновлення» можна отримати окремо за кожен знищений об’єкт нерухомого майна. Для цього потрібно подати окремі повідомлення про знищене майно та заяви на виплату щодо кожного об’єкта.

Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Як подати заявку на компенсацію

Фахівці зазначають, українське законодавство не обмежує кількість зруйнованих об’єктів нерухомості, за які одна людина має право отримати компенсацію за програмою «єВідновлення».

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Щоб отримати житлові сертифікати, власнику потрібно подати окреме інформаційне повідомлення та окрему заяву про виплату на кожну квартиру чи будинок:

Спочатку необхідно повідомити про знищене майно . Це можна зробити у застосунку «Дія» в розділі «єВідновлення», на порталі «Дія», у ЦНАПі або через нотаріуса. Інформаційне повідомлення подають окремо щодо кожної квартири чи будинку.

. Це можна зробити у застосунку «Дія» в розділі «єВідновлення», на порталі «Дія», у ЦНАПі або через нотаріуса. Інформаційне повідомлення подають окремо щодо кожної квартири чи будинку. Після цього потрібно оформити заяву на виплату компенсації. Її також можна подати через застосунок «Дія» в розділі «єВідновлення», портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса. Якщо людина втратила кілька об’єктів нерухомості, заяву оформлюють на кожен із них окремо.

Після подання заяви місцева комісія проводить обстеження знищеного житла. За його результатами складають акт і розраховують суму компенсації окремо для кожної квартири або будинку.

Далі комісія ухвалює рішення про надання компенсації. Його затверджує місцева рада або військова адміністрація, а інформацію вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Після цього власник отримує електронні житлові сертифікати на кожен зруйнований об’єкт. Він діє протягом п’яти років із дати отримання.

Як використати житлові сертифікати

Якщо ви отримали кілька сертифікатів, можна використати їх окремо та придбати декілька окремих помешкань, або об’єднати сертифікати для придбання одного об’єкта нерухомості.

Перед купівлею житла власнику потрібно забронювати кошти за житловим сертифікатом. Після бронювання гроші доступні протягом 30 календарних днів. За цей час необхідно укласти договір купівлі-продажу.

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Якщо не встигнути завершити угоду, бронювання автоматично скасовується і кошти потрібно буде бронювати повторно.

Фахівці наголошують, перед укладенням договору купівлі-продажу власник має зареєструвати припинення права власності на знищені об’єкти нерухомості.

Водночас рекомендується не робити цього завчасно. Найкраще — безпосередньо перед основною угодою.

Яку площу житла компенсує держава

Під час розрахунку компенсації діють обмеження щодо площі знищеного нерухомого майна:

до 150 кв. м — для квартири;

до 200 кв. м — для приватного (садибного), садового чи дачного будинку.

Наприклад, якщо площа зруйнованого будинку становила 250 кв. м, компенсацію розрахують у межах 200 кв. м.

Ці обмеження застосовують окремо до кожного об’єкта нерухомості. Якщо людина втратила два будинки, ліміт у 200 кв. м буде вираховуватися для кожного з них незалежно від площі іншого.